نخستین پردیس سینمایی استان زنجان در شهرستان ابهر با چهار سالن مجهز و مجزا، سه سالن در پردیس و یک سالن به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پردیس سینمایی شهرداری ابهر با چهار سالن مجهز و مجزا، سه سالن در پردیس و یک سالن در مجموعه ارغوان در بلوار طالقانی جنوبی ابهر واقع شده است که پس از سال‌ها انتظار مردم منطقه افتتاح شد.

این پردیس سینمایی که از مجهزترین سینما‌های استان زنجان به شمار می‌رود، دارای بالاترین کیفیت نمایش با استاندارد‌های جهانی و ملی در شهرستان‌های استان زنجان است که توسط شهرداری و شورای ابهر تجهیز، راه‌اندازی و افتتاح شد.

این مجموعه که کلنگ آن در سال ۱۳۹۸ و با پیگیری و اهتمام شورا‌های دوره‌های چهارم و پنجم بر زمین زده شده بود و راه اندازی آن جزو آرزو‌های اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان محسوب می‌شد، بلاخره پس از سال‌ها به نتیجه رسید.

با پیگیری شورا و شهرداری ابهر، مجوز اکران و پخش فیلم با کیفیت درجه یک در این پردیس از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

با تجهیز این سینما به سیستم‌های جدید ویژه اکران فیلم به صورت (دال بی) با همکاری بخش خصوصی، آرزوی دیرینه اهالی هنر و علاقه‌مندان به سینما در شهرستان ابهر تحقق می‌یابد.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در مراسم افتتاح این پردیس بر نقش محوری فرهنگ در توسعه‌یافتگی جوامع تأکید کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین عامل توسعه‌یافتگی، فرهنگ است و سینما می‌تواند نقش پررنگی در تحقق این هدف ایفا کند.

ابراهیم قاسمی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان ابهر افزود: تلاش خواهیم کرد زمینه میزبانی این شهرستان از جشنواره‌های معتبر سینمایی کشور از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و جشنواره سینماحقیقت فراهم شود.