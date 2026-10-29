به گزارش اداره هواشناسی تا صبح شنبه هفته آینده در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد برای آسمان زنجان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان از فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواخر وقت شنبه خبر داد و گفت: کاهش دما، بارش باران، رگبار و رعدوبرق در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

محمدرضا رحمن‌نیا، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، سامانه بارشی از بعدازظهر چهارشنبه وارد منطقه می‌شود و در برخی مناطق، به‌ویژه نیمه غربی استان، بارش پراکنده باران رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: فعالیت این سامانه روز پنجشنبه و جمعه تقویت می‌شود و در اغلب مناطق استان شاهد بارش باران، گاهی به‌صورت رگبار و همراه با رعدوبرق خواهیم بود، همچنین افزایش موقت سرعت وزش باد در این مدت دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت شنبه، بیان کرد: در روز شنبه نیز در برخی مناطق استان بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

رحمن‌نیا با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۷ برای استان زنجان، گفت: شهرستان‌های زنجان، طارم، ابهر، خدابنده، خرمدره، ایجرود، سلطانیه و ماه‌نشان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

وی آب‌گرفتگی موقت معابر، احتمال سیلابی شدن برخی مسیل‌ها، خطر برخورد صاعقه و لغزندگی معابر هنگام بارندگی را از مخاطرات احتمالی این سامانه برشمرد و از شهروندان خواست از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین بر احتیاط در صعود به ارتفاعات و سفر‌های برون‌شهری، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی، تأکید کرد و خواستار آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان شد.

رحمن‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی استان، خاطرنشان کرد: دمای هوا کاهش می‌یابد، اما از روز جمعه روند افزایش نسبی دما آغاز خواهد شد.