

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی با حضور در استودیوی گفتگوی ویژه خبری و آقای محمدرضا قیصری دبیر شورای تبلیغ مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ و سید مرتضی سیدنژاد دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگوی تلفنی با این برنامه به موضوع «پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه دانشجویان» پرداختند و به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه‌های جمعی از دانشجویان کشور که در ماه‌های اخیر برای معظم له ارسال کردند، عزم و اراده و احساس مسئولیت آنان را برای ساختن آینده، رشته اتصال هم‌عهدی میان رهبری و جوانان دانستند و بر مجهز شدن به سلاح علم و ایمان و تذهیب نفس و تلاش مضاعف برای افزایش قوت و اقتدار ایران تاکید کردند، با توجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه دانشجویان، راجع به بند‌های این پاسخ صحبت می‌کنیم و مواردی که دانشجویان در نامه خودشان به رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن اشاره و بر آن تاکید کردند. پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب موارد مهمی که در این پیام به آن اشاره کردند و خطاب ایشان به دانشجویان بود، صحبت بفرمایید کلیات آن را؟

حجت الاسلام رستمی: یکی از شیرین‌ترین لحظه‌های ارتباط دانشجویان با رهبری معظم انقلاب هم در دوره امام شهید و هم در امروز این فرصت تخاطب و گفتگویی که بین امام و دانشجویان عزیز وجود دارد. مفتخرند عزیزان دانشگاهی ما که در دوره رهبری امام شهید در طول نزدیک به ۳۷ سال رهبری ایشان بیشترین دیدار‌های حضرت آقا امام شهیدمان با جریان دانشگاهی است، یعنی در بین اقشار و طیف‌های مختلفی که همه جای خودشان مهم و راهبردی دارای نقش موثری در فضای جامعه بودند، جریان علمی کشور بیشترین فرصت گفت‌و‌گو با حضرت آقا را داشته، جلسات دانشجویی، نخبگان و هیئت‌های دانشجویی، از دیدار‌های اساتید دانشگاه، دیدار‌های روسای دانشگاه ها، سفر‌های حضرت آقا به استان‌های مختلف و حضوری که در دانشگاه‌های مختلف پیدا می‌کردند.

اکثر دانشگاه‌های بزرگ تهران میزبان امام شهید بودند در دوره رهبری ایشان و یاقبلش، این دو ارتباط فضای ویژه‌ای را ایجاد کرده بود، هم یک حس تعلق و هم حس صمیمت و محبتی که بین عزیزان دانشجو و امام شان بود و صراحتی که در محضر امام گفت‌و‌گو‌های خودشان را مطرح می‌کردند، نقد‌های صریح و بی تعارف خودشان را داشتند و حضرت آقا تحسین شان می‌کنند، اگر جایی نقد از دایره انصاف خارج می‌شد و احیانا حدود شرعی نمی‌شد، فردی توهین می‌شد سریع هم دفاع می‌کردند و تذکر می‌دادند ولی می‌پروراندند دانشجویان با این فضای صراحت لهجه، مطالبه گری، توجه به عرصه‌های مختلف.

سوال: نکته شایان ذکر صبوری و توجه ویژه رهبرشهید انقلاب به موضوع دانشجو و خود دانشجو بود که در همه دیدار‌ها کاملا مشهود بود و همه دانشجویان آن را حس می‌کردند؟

حجت الاسلام رستمی: تصورم این بود که ضمن این که ایشان تربیت می‌کردند با این تعبیر شما، گاهی اوقات انتظاراتی ممکن وجود داشته باشد و برآورده نشود، حضرت آقا با حوصله مثل یک جوان با بچه‌های جوان همنشین و مرتبط بودند، اما در کنار آن اصلا نگاه ایشان این بود اولا در این جلسات یک نشاطی در ایشان احساس می‌شد، بار‌ها بعد از جلسه می‌فرمودند که خیلی جلسه خوبی بود یاحتی داخل جلسه بعد از صحبت‌های دانشجویان خیلی صحبت‌های خوبی بود نسبت به دوره‌های گذشته صحبت‌ها رشد پیدا کرده بود، نشان می‌داد که با دقت ایشان و نوعی تربیت بود در این کار، یعنی بچه‌ها را می‌پروراندند برای موضوعات مهم و نقش آفرینی در عرصه‌های موثرتر، در پی شهادت امام شهید شرایطی که در کشور حاکم بود، نکات جنگ و خباثتی که دشمنان آمریکایی –صهیونیستی داشتند، فضای جلسات و محافل و مجموعه حضور مسئولین شکل متفاوتی پیدا کرد.

شرایط امنیتی محدودیت‌هایی را برای ارتباط مسئولین با فضا‌های عمومی به خصوص آن چیزی که با دانشجویان پیدا کرد، یکی از مشکلات طبیعتا این عطشی است که در جامعه برای ارتباط و دیدار با رهبری معظم انقلاب وجود دارد و شرایطی که نه مردم اجازه می‌دهند کوتاهی شود در بحث‌های امنیتی و نه مسئولین امنیتی قائل هستند و به این دلیل لحظه شماری می‌کنیم برای آن روز‌هایی که با فتح و ظفر نهایی و با پیروزی و با اخراج بیگانگان از منطقه ما دوباره شرایط کشور در ارتباط بین رهبری و مردم شرایط عادی بدانیم که این فضای صمیمی مهیا شود.

در این شرایط بچه‌های دانشجو مکاتباتی با آقا داشتند، گاهی وقت‌ها یک دانشجو یک دل نوشته‌ای برای آقا داشت که فرستاده بود، گاهی وقت‌ها یک تشکل دانشجویی نامه‌ای فرستاده بودند، گاهی وقت بچه‌های یک نشست یا یک اردو بیعت نامه‌ای را برای حضرت آقا فرستاده بودند، مجموعه‌ای از ارتباطات و مکاتباتی که با رهبر معظم انقلاب بود، که محتواش هم مختلف بود، گاهی وقت گلایه بود، گاهی وقت التماس دعا بود، گاهی وقت ابراز ارادت و دلتنگی بود، گاهی وقت اظهار وفادار و بیعت بود.

گاهی وقت طرح یک سوال و احیانا دغدغه بود، گاهی وقت گزارش یک مشکل که در محیط می‌دیدند و احساس می‌کردند که باید به مقام معظم رهبری منتقل شود، مجموعه نامه‌هایی که خدمت ایشان رسیده بود طبیعی است که طیف مکاتباتی که با حضرت آقا صورت می‌گیرد گسترده است و امکان این که ایشان به تک تک این نامه‌ها پاسخ دهند وجود نداشته ولی آن محبتی که در وجود ایشان نسبت به دانشجوهاست مثل همان تداوم محبت امام شهیدمان، ایجاب کرده بود که ایشان پاسخی به بچه‌ها بدهند، یک پاسخی که امشب چشم و دل ما و دانشجویان عزیز روشن شد به این پاسخ، مبتنی بر این مجموعه مکاتباتی بود که با حضرت آقا شده بود و در یک پاسخ به همه این بچه‌ها به نوعی جواب دادند.

سوال: وقتی اشاره کردید که در فواصل زمانی با موضوعات مختلف دانشجویان عزیز کشورمان به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند، نامه می‌نویسند و این گلایه مندی‌ها، این دغدغه مندی ها، این ابراز ارادت‌ها و این پایه کار بودن‌ها را نشان می‌دهند، همه این‌ها را مرور می‌کنیم یعنی دانشجو در کشور ما در بطن موضوعات و در بطن تحولات حوزه‌های مختلف قرار دارد و در یک ذیل اصلی و در ضلع تاثیرگذار و نشان می‌دهد که دانشجو پای کار انقلاب و کشور عزیزمان ایران است؟

حجت الاسلام رستمی: همین طورست، به حمدالله آن چیزی که دراین شرایط دیدیم، پایمردی و میدان داری عزیزان استادان و دانشجویان بود، به خصوص بچه‌های تشکل‌های انقلابی دانشگاه، در عرصه‌های مختلف، ما شهیدی از دانشگاه امیرکبیر داشتیم که در جریان حمله متجاوزین آمریکایی به ایست بازرسی خیابان هفت تیر به شهادت رسید، از ایست بازرسی تا موکب داری، بعضی از میدان‌های دانشجویی عزیزمان ۲۴۰ شب است که از ابتدای آغاز تجمعات موکب داشتند، میدان داری کردند و هنوز هم محکم ایستادند با وجود حمایت‌هایی که گاهی وقت از جا‌های مختلف می‌گیرند، بدهی‌های سنگینی بالا آوردند گاهی وقت از پول تو جیبی شان گذاشتند که این خدمات به عرصه دفاع از کشور داشته باشند، در فضا‌های تبیینی نقش آفرین بودند الان هم این دغدغه و اهتمام و طبیعتا ماموریت و مسئولیتی که رهبری معظم انقلاب به آن‌ها سپردند در این عرصه.

سوال: چند نکته اساسی در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که بیشتر ابعادش را مورد بررسی قرار دهیم، این که دانشجویان چه گفتند، بهترست از خودشان بپرسیم، در نامه‌های ارسالی تان به رهبر معظم انقلاب اسلامی چه موضوع و چه مواردی را اشاره می‌کردید؟

قیصری: حقیقتاً امروز یکی ازنقاط عطف در جنبش دانشجویی ثبت خواهد شد، ما روز ۱۰ اسفند ماه قرار بود با آقای شهیدمان دیدار داشته باشیم و متاسفانه با حمله آمریکایی – صهیونی نتوانستیم دیدار مستقیم با آقای مان داشته باشیم، با نامه‌های مختلفی که از تشکل‌های دانشجویی متفاوت اعم از رفقای بسیج دانشجویی این نامه‌ها نگارش شد و خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد و امروز ما در تجمع دانشگاه تهران هم که حضور داشتیم، نشاط و پویایی جدیدی را در رفقای دانشجو داریم می‌بینیم.

سوال: یک خون تازه‌ای در رگ‌های دانشجویان کشور جاری شد با این پاسخ به نظر من؟

قیصری: ما باور داریم امام راحل مان با جوانان انقلاب کرد، امام شهیدمان با جوانان انقلاب را راهبری کرد و بر دهان آمریکا و ایادیش کوبید و ان شاءالله امام عزیزمان با این جوانان پایه‌های سست تمدن غربی را فروبریزند و بنای تمدن نوین اسلامی ایرانی را تکمیل کنند.دانشجویانی که امشب سردر دانشگاه تهران دیدیم آمده بودند و خودشان را آماده این می‌کردند که مصداق نخبه‌ای که حضرت آقا در چند روز گذشته اعلام کردند، باشند، که بتوانند به درد وطن شان بخورند و با عزم اراده و احساس مسئولیتی که دارند و آقای عزیز در نامه خودشان اشاره کرد، بتوانند آن مصداق واقعا انسان تراز انقلاب اسلامی باشند و به آرمان‌های انقلاب اسلامی، به قله‌های آقای شهیدمان در بیانیه گام دوم ترسیم کردند برسند و امشب آمده بودند که شانه‌های خودشان برای این بار مسئولیت آماده کنند که بتوانند روز به روز مهیاتر بشوند و بار‌های بزرگی از این انقلاب بردارند.

سوال: مهم‌ترین تحولات کشور در روز‌ها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته پشت سر گذاشتیم و در بطن مهم‌ترین تحولات حال حاضر کشور حاضر هستیم، زمانی که نامه می‌نوشتید از دغدغه مندی‌های تان، موضوعات مختلف اجتماعی و از مواضع سیاسی تان می‌گفتید، از ابراز ارادت و دلتنگی تان به رهبر معظم انقلاب صحبت می‌کردید و می‌نوشتید، به نمایندگی از همه دانشجویان کشور فکر می‌کردید که رهبر معظم انقلاب اسلامی درنامه‌ای پاسخ شما بزرگواران و دانشجویان کشور را بدهند؟

قیصری: حقیقتا ما انتظارمان از رهبر جامعه اسلامی واقعا همین بود و امروز همین طور که عنوان کردید درمسائل اساسی و مهم کشور دانشجو خودش را صاحب صحنه می‌داند و نه عنصری که در کناری ایستاده و لذا این را باور دارد که باید با مطالبه درست از مسئولینی که الان هستند با ارائه راهکار نباید عنصر غرزن جامعه باشد باید با ارائه راه حل و گفتمان سازی که دارد و مطالبه گری از مسئولین بتواند به آن قله‌های پیشرفت ایران را نزدیک کند و هم ما واقعا از یک رهبر راستین انقلاب اسلامی این انتظار در یک طیف دانشجویی می‌دیدیم که آقا این نامه‌ها را مطالعه کنند و پاسخ هم بدهند، هرچند از نگاه برخی شاید بعید بود، اما ما آموختیم که در روزگاری که در کشور‌های دیگر از جوانان می‌ترسند، جوانان را سرکوب می‌کنند، در ایران اسلامی رهبر جامعه با جوانان عهد می‌بندد، هم پیمان می‌شود که آن ایران عزیز را بتواند به قله‌های پیشرفت برساند.

سوال: در پاسخ رهبر معظم انقلاب به سلاح علم و ایمان و تذهیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق هم با معارف دین و هم با اهل بیت (ع) اشاره کردند؟

حجت الاسلام رستمی: در این نامه متن مختصری دارد یک مجموعه‌ای از نکات مهمی که در چند محور آن‌ها را می‌شود دسته بندی کرد می‌بینیم که هر کدام به یک بخشی از این ارتباط ویژه پدر فرزندی و امام جامعه و جامعه مورد اعتماد امام را در آن می‌بینیم، از یک طرف حضرت آقا تعبیر هم عهدی دارند، عهد مشترک بین خودشان و دانشجویان، این بیش از یک محبت و ابراز عاطفه به یک نوع و مبنا و باور مشترک اشاره می‌کنند، می‌گویند این عزم و اراده و همتی که شما داشتید، تعبیر دقیق حضرت آقا عزم، اراده و احساس مسئولیت برای آینده می‌فرمایند که این موضوع امانت گرانسنگ است که نه ریشه در مکتب اسلام ناب و میراث امام راحل و امام شهید دارد و رشته اتصال هم عهدی ما با یکدیگرست، می‌فرماید این عزم، اراده و احساس مسئولیت برای آینده ایران، می‌گوید من هم با این احساسی که شما دارید هم عهدم و این مبنای مشترک عهد من و شما خواهد بود، این سطح بالا آوردن فرزندان خودشان و مخاطبان وجریان دانشجویی که هویت به آن دادن که این شایستگی با امام جامعه هم برسند.

سوال: ضمن هویت وظایف سنگینی هم برعهده این‌ها گذاشتند؟

حجت الاسلام رستمی: بله، بعد مطالباتی که می‌آورند، این‌ها را مسئولیت ساخت آینده را به آن بار می‌کنند، می‌گویند جریان جوان به خصوص جریان دانشجو مسئول آینده ایران است و ساخت آینده ایران به عهده اینان است، در یک پیام دیگری حضرت آقا اشاره کرده بودند ایران هرچه قوی تر، یک زمانی در پیام‌های امام شهیدمان ایران قوی و باور به این که ظرفیت ایران قوی وجود دارد و ایران قوی است و قوی‌تر هم می‌تواند باشد، می‌بینیم آن چیزی که به دلیل این حماسه دفاع مقدس سوم به ویژه توسط رزمندگان، ملت مان، مسئولین مان، آحاد جامعه ذیل رهبری امام عزیزمان اتفاق افتاده، این ظرفیت و این مطالبه را آوردیم که ما نه تنها صحبت ایران قوی را داریم، بحث ایران قوی‌تر الان به عنوان هدف و آرمان می‌آید مطرح می‌شود.

در آن تعبیری که ایشان فرمودند که بعضی‌ها مدعی‌اند اعلام کردند که ابرقدرت چهارم در این جنگ ظهور پیدا کرد، اگر تا به حال ایران به عنوان یک قدرت عادی به آن نگاه می‌شود دنیا دارد نگاه می‌کند که یک ابرقدرت ظهور کرده و بعد ایشان آن نگاه الهی را می‌فرمایند که در نگاه الهی ابرقدرتی غیر از ما وجود ندارد. چون ما متصل به خدا هستیم و هرکه به متصل به خدا شد دیگر قدرتی فوق او وجود نخواهد داشت، این تعریف آرمان والا و افق بلند و بعد مسئولیت این را به عهده جوان‌ها و دانشجویان گذاشتن در پیام ایشان است، نکته بعدی ایشان علم و ایمان را توام و مکمل آن رسیدن به هدف والا می‌داند، در کنار این که آن‌ها را به خودسازی و به انس با قرآن، با معارف اهل بیت و توجه به معنویت دعوت می‌کنند، از آن طرف ماموریت حرکت‌های علمی.

سوال: پیشرفت‌های علمی در مسیر وطن گفت؟

حجت الاسلام رستمی: این را به عهده شان می‌گذارد، انتظار و تنها از عهده این نسل برمی آید، آن نسلی که در ضمن این که مجهز به توانمندی علمی است، با ایمان خودش نقایص و کاستی‌ها را می‌آید جبران می‌کند و حرکت می‌کند، چیزی که ما درصنایع دفاعی مان می‌بینیم، چیزی که دانشمندان عزیز به خصوص دانشمندان شهیدمان مثل شهید دکتر تهرانچی، شهید دکتر شهریاری مشکلاتی را از کشور حل می‌کنند، بحث ساخت میله‌های سوخت رآکتور تهران که برای ساخت رادیودارو از آن استفاده می‌شد، تمام شد میله‌های سوخت و در آستانه تعطیلی بود رآکتور تهران و بیماران نیازمند به رادیو دارو در معرض تهدید، از غربی‌ها میله سوخت خواست، گفتند نمی‌دهیم میله سوخت ۲۰ درصد، ایران گفت ما می‌سازیم، تمسخر کردند، شهید شهریاری همت کرد با دوستان خودشان میله سوخت ساختند و در رآکتور تهران کار گذاشتند، این از کجا می‌آید، یک بار با یک نگاه عادی و مادی به محدویت‌ها، انسان به بن بست می‌رسد، اما کسی که ایمان دارد بن بستی در آن نیست، از آن طرف مجهز به سلاح علم است یعنی ما موشک‌های دقیق نقطه زن مان که چهارده پایگاه آمریکایی منطقه را ویرانه کرده و رئیس سابق سی آی‌ای فرمانده ۴ ستاره آمریکایی ژنرال پترائوس اعلام می‌کند پایگاه‌های آمریکایی در منطقه غیرقابل استفاده شد، با چی، می‌گوید با سلاح‌های ساخت ایران، کی این‌ها را ساخت، می‌گوید همان دانشمندان تربیت شده در محیط‌های علمی کشور که رفتند دست گذاشتند روی دست مدافعان و مدیران صنعت دفاع و باور داشتند و مومن به یاری خداوند بودند، این دو تا آقا با هم توام می‌دانند برای این که به هدف برسند.

سوال: خیلی قابل تحلیل است دانشجوی ایران مسلمانی که الان مجهز به سلاح علم است، مجهز به سلاح ایمان است درمقایسه با تحولاتی که الان در کشور‌های اروپایی و کشور‌های غربی شاهد آن هستیم، مسیر این دانشجو، مسیر پیشرفت، تعالی و گام برداشتن در راه کشورست و مسیر‌های دیگری که علی رغم همه تلاش‌ها به گونه دیگری طی مسیر می‌شود؟

حجت الاسلام رستمی: آن جا حاکمیت یک نظام سرمایه داری داریم که تا زمانی که آن جامعه درراستای منافع آن نظام سرمایه داری حرکت می‌کند، بهره‌مند می‌شود از منافعی که سرمایه داران مایل‌اند و صدقه‌ای که به کارگزاران و جامعه می‌دهدولی در تعارض منافع سرمایه و ثروتمندان حق پیدا می‌کنند، آن وقت است که دانش آموز فرانسوی می‌گوید که من شش ماه است معلم سرکلاس ندارم، یا از کمبود امکانات می‌نالد و یا در شهر‌های دیگر اتفاقات دیگری رخ می‌دهد، از این سمت کشوری داریم که علی رغم این که نیم قرن بدخواهانی که می‌خواهند این جا را زیر سلطه خودشان دربیاورند، محاصره اقتصادی، تحریم ها، فشار‌ها بر آن تحمیل کردند، ترامپ با وقاهت می‌گوید ما نفت ایران را می‌خواهیم، ما حاکمیت بر ایران را می‌خواهیم، ما می‌خواهیم برگردیم دوباره به ایران، امروز در سخنرانی خودش اعلام کرده که جنگ ما با ایران از ۱۹۷۹ شروع شده، چه اتفاقی افتاد، مردم شاه را بیرون کردند، چرا شما دردتان آمده که اعلام می‌کند که روز آغاز جنگ با ایران روزی است که شاه جنایتکار وابسته و تاسیس کننده ساواک از ایران اخراج می‌شود و فرار می‌کند، این نشان می‌دهد که این کینه وقصد تسلط بر منابع به تعبیر حضرت آقا در دیدار با بچه‌های دانشجو این را فرمودند و در رسانه ملی بار‌ها دیدیم پخش شده که این‌ها به چیزی جز غارت ایران فکر نمی‌کنند، مسئله هسته‌ای، موشکی نیست، مسئله این است که این‌ها می‌خواهند ایران را ببلعند و ما نمی‌خواهیم این بلعیدن اتفاق بیافتد.

سوال: تقریبا جزو سخنرانی حضرت آقا رهبر شهید انقلاب اسلامی بود که فرمودند هدف آمریکا بلیعدن ایران است؟

حجت الاسلام رستمی: جوان ایرانی می‌بیند که پیشینیان خودش چه همت بلندی کردند و چه نتایج بلندی گرفتند، حتی در حوزه‌های علمی که ما محدود بودیم، پیشرفت‌های شگرفی در دانشگاه‌ها صورت گرفت و از طرف دیگر رهبران و فرماندهان و مسئولین کشور خط اول هزینه دادن و ایستادن برای ملت هستند، در روز اول جنگ امام شهیدمان و خانواده شان و فرمانده‌ها و مسئولین مان به شهادت می‌رسند، این جور نبوده مثل عده‌ای که ادعا می‌شد که در پناهگاه‌های امن یا در خارج از کشور یا در حال فرار باشند، یک نفر میدان را ترک نکرده از مسئولین کشور بچه‌ها این را می‌بینند و مقایسه می‌کنند، این عزم و باور و امید نسبت به آینده در بچه‌ها شکل می‌دهد، این نسل نسلی است که اتفاقا ما می‌توانیم بار‌ها تجربه کرده و در چشم خودش دیده، با این باور ما می‌توانیم افق‌های بلندی پیش رو و پیش چشم این نسل است و این انتظاری که حضرت آقا از ایشان خواسته، بحث این که ضمن این که شما انگیزه دارید باید بروید سراغ کار و تلاش مضاعف و صرف داشتن عزم و اراده نیست، بلکه این را بیاورید به میدان عمل و نهایتا افق تمدنی برای بچه‌ها ترسیم کنید.

سوال: پله‌های پیشرفت و تمدن ایران اسلامی؟

حجت الاسلام رستمی: شما به تعبیری که امام علی (ع) به فرمانده جوان خودش فرزند خودشان محمد حنفیه موقعی که پرچمش را می‌دهند به دست شان می‌فرماید چشمت به انتهای سپاه دشمن بدوز، یعنی مسئله تو همین ردیف اولی که در مقابل تو ایستادند برای جنگیدن با تو نیستند، انتها یعنی بالاترین افق‌هایی که برای پیشرفت، برای یک جامعه ایمانی مورد تصورست شما‌ها باید مورد توجه قراردهید و آن بحث تمدن است، امروزه تمدن غربی را داریم که اتفاقا این سوال از روشنفکران حتی ایرانی مدافع تمدن غرب وجود دارد آیا تمدن غربی اخلاقش می‌تواند پاسخگوی آن چه در دنیا رخ می‌دهد باشد، کجاست اخلاق غرب، اخلاق لیبرال دموکراسی که مدعی اخلاق انسانی بودند، آن چه در غزه، میناب رخ داد و سکوت مرگبار جوامع مدعی اخلاق را داشت.

آیا حقوق برآمده از لیبرال دموکراسی به عنوان حقوق اومانیستی پاسخگوی حقوق بین المللی که هم مدعی‌اند اگر قدرت داشتی از تو و منافعت دفاع خواهد کرد وگرنه در نظام بین المللی ضعیف‌ها پایمال خواهند شد، آن چه است قانونی است که قدرتمند نباشید، بلعیده خواهد شد، جمهوری اسلامی نه به اتکای سازوکار‌های بین المللی، که همه جا تلاش می‌کردند منافع آمریکا را تامین کنند، به اتکا و عزم و اراده ملت، جوانان ایستاده و حق خودش را می‌گیرد، با این فضا غرب تمدن، اخلاق و فلسفه اش و یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه غربی هاورماس است که فلسفه انسان گرایی هم دارد، مکتب فرانکفورت در بین مجموعه علاقه‌مندان به اندیشه‌های غربی درایران خودمان طرفدارانی دارد، در جریان نسل کشی غزه اعلام می‌کند که اسرائیل حق دارد این کار را انجام دهد.

ما می‌گوییم فلسفه لیبرال دموکراسی پاسخگو بود، اخلاق یا حقوق شان پاسخگو بود، این تمدن به بن بست رسیده حتی در درون خودش، ابراز رسانه را دارد برای این که جوان‌های شان را تخطیر کند، اینترنت را برای ما آزاد می‌خواهند، ولی در فرانسه اینترنت قطع می‌کنند که کنترل جامعه شان اگر از دست شان برود تمام ابزار‌ها دست خودشان است، آن چه بشریت به آن نیاز دارد ما یک الگویی از زندگی که عدالت، پیشرفت، رفاه، برابری، آزادی و در کنار او حرکت کریمانه به سمت ارزش‌ها وجود دارد ارائه می‌دهیم، ما در حدی توانستیم، بسیار کم هنوز توانستیم آن چه را که می‌شد و شایسته یک جامعه اسلامی است رقم بزنیم، ولی به نسبت مجموعه موانع، به نسبت آن چه که در دنیا وجود دارد، قله‌های افتخار روی این ملت سازوکار و نظام و جامعه‌ای که خودشان اداره می‌کنند نشان دادند به دنیا با افتخار و در حال حرکت هستند، افق کجاست باید بتوانیم تمدنی که بتواند پاسخگوی نیاز‌های بشر در همه ابعاد باشد، مبتنی بر ارزش‌های الهی را ارائه دهیم، کی این کار را انجام باید بدهد، جوامع علمی، دانشگاه ماست که باید پاسخ مسائل را بدهد، الگوی زندگی فراهم کند، سبک زندگی، تفریح، ارتباطات و فرهنگ، مجموعه مولفه‌های تمدن را رقم بزند مبتنی برارزش‌هایی که الهی است، مسئولیتی که برای دانشجویان تعریف می‌شود خودسازی در فضای فردی، معنویت، انس با قرآن، انس با اهل بیت، در فضای اجتماعی کار، تلاش، پیشرفت‌های علمی و در افق نهایی حرکت به سمت تمدن اسلامی.

سوال: یک نکته‌ای در نامه حضرت آقا می‌بینیم، در یک نامه مختصر مسیر را مشخص می‌کنند، هدف را مشخص می‌کنند و اشاره می‌کنند که از چه ابزار‌هایی می‌شود برای تحقق این هدف استفاده کرد، راجع به برنامه ریزی‌ها که در نهاد دانشگاه‌های کشور، در دانشگاه‌های کشور، در فضای دانشجویی کشور باید چه برنامه ریزی‌هایی برای حرکت پرشتاب این مسیر شکل بگیرد یا شکل گرفته، چه مواردی در نامه مطرح شده و احساس دانشجویان نسبت به دریافت این پاسخ چگونه است، به نظر دانشجویان کشور چه برنامه ریزی‌هایی برای تحقق مواردی در آن ذکر شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل بگیرد، مواردی که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه دانشجویان اشاره کردند و برنامه ریزی که باید فضای دانشگاهی و فضای دانشجویی کشور تدبیر کند برای رسیدن به اهداف مهم این موارد؟

سیدنژاد: صحبت‌های آقا با این که پیام کوتاهی به نظر بیاید ولی نقشه راهی جدی برای جریان دانشجویی بود، اگر توجه شود به توان واژگان و معانی که پشت این واژگان وجود داشت هم نقطه مبداء دارد به شکل کامل توضیح داده می‌شود و لوازمی که مورد نیازست و هم نقطه‌ای که در پایان به سمت آن حرکت کرد، بند دوم آقا یک احساس عزم و اراده و یک احساس مسئولیتی برای ساخت آینده کشور صحبت می‌کنند که این احساس یک اتصالی را می‌سازد، یک هم عهدی را ایجاد می‌کند که این هم عهدی هم ریشه دارد در مکتب اسلام ناب و میراث خامنه‌ای شهید و خمینی کبیر و هم در خدمت این، برای این دقیق‌تر متوجه شویم و این هم عهدی معناش چیست باید به این واژگان برگشت و رجوع کرد و دید در میراث فکری و حکمرانی خمینی کبیرو خامنه‌ای شهید مفهوم اسلام ناب یعنی چی، یک گریزی می‌زنم حدودا یک ۲۴-۲۵ سال قبل در این روز‌ها یک پیامی آقای شهید دومین همایش سراسری دانشجویی داشتند، این پیام راهگشاست و کمک می‌کند.

یکی از پیام‌ها و مولفه‌هایی که در مکتب اسلام ناب وجود دارد و کمک می‌کند که فهم بکنیم کمک می‌کند، آقا در آن پیام تاکید می‌کنند و دست می‌گذارند روی همین روحیه که لازمه جریان دانشجویی و در فضای دانشجویی کشورست و در دانشجویان وجود دارد و می‌گویند این روحیه در خدمت مواجه با سرآغاز فهرست بلند اساتید کشور این عدالت قرار بگیرد، چند سال بعد آقا در پیامی خطاب به دانشجویان عدالتخواه تاکید می‌کنند که لپ انتظار ما از دانشجویان مسئله عدالتخواهی و مبارزه با فساد فردی در کشور، چند سال بعد هم در یک گفتاری تاکید می‌کنند روی این مسئله که مشروعیت تمام اجزا و ساختار در نظام جمهوری اسلامی وابسته به پیگیری تحقق عدالت در کشورست، در چند سال قبل با دیدار با جریان دانشجویی تاکید می‌کردند که اگر نظرم بر روی عدالت تغییری هم کرده باشد و اولویت بودن آن در راستای افزایش آن است.

ما را به این فهم می‌رساند که قیام و تحقق در اندیشه و فهم خامنه‌ای شهید یک اندیشه بسیار محوری است، وقتی رجوع می‌کنیم با گفتار‌های امام خمینی، روی تعریف از اسلام ناب را مکتب تحرک در راه قیام للالله و تحقق عدالت می‌گویند یعنی مکتبی که خروش می‌کند برعلیه مستکبرین برای برافراشتن پرچم عدالت و توحید این مسئله عدالت را باید از این جهت فهمید، هم عهدی جهت دارد و هم عهدی در راستای برافراشتن پرچم حاکمیت توحیدی، مبارزه با استکبار و طاغوت است، این طاغوت در نقطه‌ای آمریکا و هم پیمانانش و اسرائیل جنایتکارست یک جایی هم ممکن است به بچه‌های مستکبر‌هایی برگردد درداخل کشور یا سد ایجاد می‌کنند در مسیر مبارزه با طاغوت اکبر یا به هر شکلی مطامع و خواست‌های خودشان دنبال می‌کنند که آن هم مقلد نابرابری و تبعیض خواهد بود، اولویت جریان دانشجویی باید مواجه به هر دوی این‌ها باشد هم استکبار داخلی و هم استکبار خارجی.

سوال: به نظر می‌رسد که آن چه که رهبر معظم انقلاب گفتند مسیری روشن را پیش پای فضای دانشجویی کشور برای رسیدن به اهداف کلان در مسیرایران قوی که هم توصیه و موارد مورد تاکید رهبر شهیدمان بود خود حضرت آقا روشن می‌کند، الان باید چه برنامه ریزی‌هایی شکل بگیرد برای رسیدن به این قله پیشرفتی که با انگیزه جوان ایرانی و دانشجوی پرانگیزه ایرانی به شدت در دسترس است؟

حجت الاسلام رستمی: به درستی در سوال شما برمی آید علی رغم این که مخاطب این نامه بچه‌های دانشجو هستند ولی مسئولیتی برای مجموعه برنامه ریزان ایجاد می‌شود، یعنی موقعی که ما می‌بینیم در این نامه هم موضوع تبدیل دانشگاه به محیط رشد، آگاهی و معنویت مطرح می‌شود، یعنی انتظاری که آقا از دانشجو دارد این است که شما خودسازی داشته باشید، شما حرکت به سمت قله‌های علم و پیشرفت داشته باشید، شما افق‌ها را ببیند، یعنی یک محیط دانشگاه باید محیطی باشد خروجی بشود دانشجویی با این شکل از حرکت یا این که ایشان موضوع خودسازی را با موضوع مسئولیت اجتماعی گره می‌زند، ضمن این که انس با قرآن و معنویت و موضوعات مرتبط با ساخت درون انسان را می‌آید مطرح می‌کند بعدش اشاره می‌کند مسئولیت اجتماعی که در قبال جامعه دارند جریان جوان و جریان دانشجویی ما، یا بحث تبدیل دغدغه و انگیزه و اقدام موثر، یعنی ما می‌بینیم که ایشان این عزم، اراده و همتی که دارید، باید منتج شود به حرکت‌هایی که در فضای جامعه وجود دارد و منجر به اقداماتی شود در عرصه حرکت دادن کشور به سمت قله‌های پیشرفت.

سوال: نکته و نکاتی که حتی در بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها هم رهبر معظم انقلاب اشاره کردند؟

حجت الاسلام رستمی: هم در پیام نخبگان و هم در بازگشایی دانشگاه‌ها ایشان خطی را تعقیب می‌کند که این خط ساخت دانشجوی و جوان و دانش آموز یا نسل آینده توانمند، با انگیزه، امیدوار به آینده، باورمند به ارزش‌های الهی و توقف ناپذیرست.

سوال: که هدفش پیشرفت و تعالی بخش‌های مختلف کشورست؟

حجت الاسلام رستمی: طبیعتاً جوان یک بخش از این مسئولیت‌ها خودش پیگیری کند، آن مجموعه‌ای که محیط تربیت این جوان و دانشجوی ما را دارد چه مسئولیتی دارد، خیلی فضای مسئولیتی مهمی برای متولیان فضای تعلیم و تربیت اعم از فضای آموزش عمومی، آموزش عالی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد و بقیه دستگاه‌های مسئول در این حوزه است، آیا فرآیند و روند تربیت دانشجویان مان روندی است که خوب ورودی و خروجی‌های مان مبتنی با این هدف، تحولاتی که در آن‌ها اتفاق می‌افتد رخ دهد، موقعی که می‌گوییم در یک دانشگاهی دانشجوی دیپلم را دریافت می‌کنیم، تحویل می‌گیریم، ورودی این دانشگاه این است، خروجی دانشجوی باسوادی که درمقطع کارشناسی باسواد شده، در حوزه آموزش عالی، در حوزه انتقال دانش به آن موفق بودیم، سایر عرصه‌ها چی، این که دانشگاه مسئول بدانیم درقبال روحیه دانشجو، در قبال ایمان دانشجو، در قبال امید دانشجو، درقبال باورمندی دانشجو، در قبال احساس مسئولیت او نسبت به جامعه، آیا ما دانشگاه را مسئول می‌دانیم.

یعنی محیط آیا فقط محیط انتقال دانش است و یا در این حوزه‌ها برای خودش مسئولیتی قائل است، ما در زبان دانشگاه‌های کاملا دور از ارزش‌های عالی جامعه ایرانی از زبان مسئولین و روسای دانشگاه‌های شان این حرف‌ها را می‌شنویم، یک کتابی در داخل کشور ترجمه شده نگاه انتقادی به هاروارد، رئیس طولانی مدت هاروارد تجربیات خودش بیان کرده، گفته دانشگاه دانشجو راتربیت می‌کند، اما نسبت به آینده و نگاه او به زندگی مسئولیتی احساس نمی‌کند، می‌گوید من رئیس دانشگاه هاروارد باید او را آماده زندگی کنم.

سوال: فقدانش در جوامع غربی تردید است؟

حجت الاسلام رستمی: که ما مسائل و چالش‌های مان بیش از آن هاست، به دلایل مختلف ما درگیر یک جنگ هستیم، درگیر مجموعه‌ای از گرگ‌هایی هستیم که دنبال دریدن هویت جامعه ایرانی هستند، به همه نقاط قوت هویت جامعه ایرانی نگاه کینه و خشم دارند، ۴ هزار شبکه فارسی زبان علیه این ملت، علیه ارزش‌ها و فرهنگ شان و زبان شان و اشتراکات شان و هم بستگی شان و هویت ملی شان و افتخارات گذشته شان و دانشمندان شان و سیاست شان و پیشرفت‌های شان علیه این‌ها محتوا تولید می‌کنند و شبانه روزی مشغول جنگ با این مردم هستند، در آمریکا چنین مواجه‌های نداریم، مجموعه‌ای هم راستا با فضای مدیریتی دانشگاه می‌بینیم، با این وجود رئیس دانشگاه می‌گوید من نگرانم، دانشگاه مان مسئولیتی در این حوزه برای خودش تعریف نکرده که چرا نکرده، این جا خیلی مسئله مهم ترست، دانشجویی که این مسئولیت‌هایی که در این پیام‌ها از او خواسته شده و مردم انتظار دارند.

مسئله مردم را کی باید حل می‌کند، بحث اگر مشکل ناترازی‌ها در زبان مسئولین مطرح می‌شود در حوزه‌های مختلف، حل مسئله در موضوعات مختلف به عهده کیست، به عهده دانشگاه است، مگر بناست واردات داشته باشیم، مثلا چین، ژاپن و کشور‌های غربی بیایند و مسئله ما را حل کنند، آن‌ها هنرشان این است که اگر مسئله‌ای را برای ما ایجاد نکنند، مسئله‌ای را حل نکنند، فراموش نکردیم واردات خون‌های آلوده به ایدز از فرانسه، اولین ورود آلوده به ایدز از خون‌هایی بود که فرانسوی‌ها برای بیماران هموفیلی ما خون آلوده به ایدز را به ایران منتقل کردند و اصلا بیماری این جوری وارد کشور ما شد بمب‌های شیمیایی که تولید شده آلمان، هلند و بقیه کشور‌های متمدن و موبور و کراوات زده اروپایی بود که دست صدام دادند.

فراموش نکردیم، غرب در مشکلات خودش مانده، بله پیشرفت‌هایی دارد، باید آن پیشرفت‌ها را رفت و حتی زانو زد و یاد گرفت برای درس آموزی ولی نباید کمر خم کنیم و نباید بمانیم در زیردست بودن و این پذیرفتنی نیست و نشان دادن دانشجوی ما و جوانان ما می‌توانند این مسئله را حل کنند برگردیم ما نیاز به یک بازآرایی جدید در فرآیند آموزش عالی و آموزش و پرورش مان متناسب با اهداف بلندی که شایسته این ملت است داریم، سند‌های خوبی تولید شده، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی، ما از شاید بتوانیم بگوییم از حیث اسناد در بخش‌های قرارگاهی کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، خیلی کمبود نداریم، مسئله مان انتقال و امتداد این محتوا‌ها و سیاست‌ها و مقررات تولید شده که سرپنجه‌ها و عملا درگیر کردن تمام اجزاء دانشگاه به این فرآیند تربیتی است.

سوال: یک نکته‌ای که همه فلش‌های صحبت شما رفت به سمت یک دانشجوی فعال، فعال اثرگذار، که بتواند برای نیاز‌ها و دغدغه‌های کشور چالش‌های کشور حل مسئله کند و جواب تولید کند. این را مستلزم این دانسته که باید تغییرات و باز آرایی شکل بگیرد، ما این بازآرایی را آغاز کردیم یا نیازمند این هستیم که در برخی از بستر‌ها و موضوعات ابتدا زیرساخت‌هایی فراهم آوریم و بعد به این بازآرایی برسیم؟

حجت الاسلام رستمی: ما قطار در حال حرکت را باید تعمیر کنیم، امکان توقف وجود ندارد، ما نمی‌توانیم بگوییم دانشگاه‌های مان را تعطیل می‌کنیم تا سه سال، انقلاب فرهنگی اول انقلاب رخ می‌دهد، آن جا مجدد یک بازآرایی انجام می‌دهیم، خیر، اولا همه دانشگاه‌های ما مسائل کشور را حل می‌کنند، حوزه پزشکی، سلامت و درمان، فنی مهندسی، صنایع دفاعی، حوزه مدیریت‌های عمومی کشورمان، دارد کارشناسان دراین فضا‌های دانشگاهی تربیت می‌شود، نسبت به آرمان فاصله داریم وباید حرکت کنیم، باز آرایی اتفاق بیافتد با سرعت.

نکته دوم امکانات موجود و ظرفیت‌های موجود ما پاسخگوست، ما در محدودیت‌های شدیدتر از وضع موجود توانمندی‌هایی را نشان دادیم، محاصره‌ای که بر صنعت هسته‌ای یا صنعت موشکی ما اعمال شده بود، هیچ کدام از صنایع دیگر ما نداشتند، صنایع خودرو یا کشاورزی چنین محاصره‌ای ندارد که آمار بالایی از تلف شدن محصول کشاورزی، از مزرعه تا توزیع در خرید توسط مصرف کننده داریم و خیلی از حوزه‌های دیگر، ظرفیت‌های نیروی انسانی خلاق ما، اراده قوی ملت ما، حتی این افق گذشته تمدنی ما که الان دنیا دارد اعتراف می‌کند، می‌گوید شما با کشوری که ۲ هزارو ۵۰۰ سال حداقل سابقه دولت داری مواجه هستید.

این موارد متوجه باشید که با چه مردمی دارید می‌جنگید، این ظرفیت‌ها وجود دارد، بنابراین با اعتقاد عرض می‌کنم با توجه به این مقدار شناختی که دارم، ظرفیت استادی ما، ظرفیت علمی ما، ظرفیت دانشجویی ما، ظرفیت دانشگاهی ما، با همین امکانات موجود علی رغم که شایسته امکانات بیشتری است، توانمندی‌های فراوانی دارد، ما میزان بودجه‌ای که در آموزش عالی مان تزریق می‌شود قابل مقایسه نیست با کشور‌های اطراف مان، شاید به اندازه یکی از دانشگاه‌های کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس به کل وزارت علوم مان دارد بودجه تزریق می‌کنیم و صد‌ها برابر آن دانشگاه ما خروجی داریم، بنابراین ظرفیت‌ها بسیار بالاست، اما هم توانمندی‌ها بیشترست، استعداد‌ها بیشترست، نیاز‌ها بیشترست و تکلیف و مسئولیتی که به دوش ماست بالاترست.

سوال: هیچ مقطع تاریخ فعالیت و اثرگذاری دانشجوی ایرانی مثل حال حاضر کشور نبوده، مخصوصا مردمان همه تاریخ اذعان خواهند کرد صحنه‌هایی که در جنگ اخیر دانشجویان ساختند این زنجیره انسانی در نقاط مهم کشور، جلوی دانشگاه ها، میدان آزادی و با درود به همه دانشجویان شهید کشور و دانشمندان شهید کشور و هم شهدای راه وطن و امام شهیدمان.

حجت الاسلام رستمی: ما ۳۰۰ شهید دانشجو دادیم، دانشمندان شهید و امام شهیدمان.