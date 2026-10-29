طرح شناسایی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل به چرخه آموزش در قالب طرح شهید محمودوند در استان البرز از چند ماه قبل از شروع سال تحصیلی اجرایی شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به تحصیل حدود ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در استان البرز گفت: طرح شهید محمودوند که به نام یکی از شهدای تفحص نام‌گذاری شده است، هر سال از چند ماه قبل از شروع سال تحصیلی جدید و با هدف تحقق عدالت آموزشی و شناسایی و پیگیری وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به مدارس اجرا می‌شود و پیگیری‌ها تا هفته نخست مهرماه ادامه دارد.

فرزاد شعبانی افزود: در اجرای این طرح، اطلاعات سازمان ثبت احوال و سامانه سیدا وزارت آموزش و پرورش مبنای شناسایی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و دانش آموزانی که وضعیت ثبت نامی انها در مدارس مشخص نیست شناسایی شده و پیگیر وضعیت ثبت نامی آنها می شویم به گونه ای که به ازای هر پنج دانش‌آموز، یک نفر مسئولیت پیگیری وضعیت ثبت‌نام آنان را تا حصول نتیجه بر عهده دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت آموزشی تصریح کرد: تلاش شده است هیچ دانش‌آموزی به دلیل محل سکونت، دورافتادگی منطقه یا محدودیت دسترسی به امکانات آموزشی از تحصیل محروم نماند و حتی دانش اموزان فاقد مدارک هویتی هم از طریق سامانه سیدا امکان ثبت نام در مدارس را دارند در همین راستا، حتی در روستاهای کم‌جمعیت نیز، در صورت امکان، برای دسترسی دانش‌آموزان به آموزش، مدرسه راه‌اندازی شده است.

شعبانی با اشاره به نمونه‌هایی از این اقدامات در مناطق روستایی استان اظهار کرد: در یکی از روستاهای بخش آسارا و همچنین در شهرستان طالقان، برای یک دانش‌آموز ساکن در یک روستای این مناطق، مدرسه راه‌اندازی شده است تا امکان ادامه تحصیل آنان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت خانواده‌هایی که پس از آغاز سال تحصیلی به استان البرز مهاجرت می‌کنند و وضعیت تحصیل فرزند آنان مشخص نیست، هم گفت: خانواده‌هایی که از سایر استان‌ها به البرز نقل مکان کرده‌اند و فرزندانشان هنوز ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق شهرستان‌های استان، برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل فرزندان خود اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در پایان، فراهم کردن فرصت برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل را از اولویت‌های این اداره کل دانست.