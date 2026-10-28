مشاور ارشد سابق دفتر نخست وزیر رژیم صهیونی که رئیس پروژه آمریکا و خاورمیانه هم است گفته هدف از راه اندازی جنگ هرج و مرج و تجزیه ایران بود که تا الان همه شکست خوردند

هدف از راه اندازی جنگ، هرج و مرج و تجزیه ایران بود

هدف از راه اندازی جنگ، هرج و مرج و تجزیه ایران بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در چهارشنبه ۶ آبان به شرح زیر است:

سلام به شما ملت هم عهد و هم مسیر، شما که رهبر انقلاب خطاب به فرزندان تان احساس مسئولیت آن‌ها را برای ساختن آینده رشته اتصال هم عهدی بین خودشان و جوان‌ها دانستند.

بله هم عهد مثل فرزندانی که هر کدام در میدانی برای سربلندی و هرچه قوی‌تر شدن ایران تلاش می‌کنند.

مثل آن‌هایی که ۲۴۲ شب است در خیابان‌ها ایران را نگه داشتند یا جوان‌های فرنگی کاری که سومین بار پیاپی با قهرمانی شان پرچم ایران را بر قله کشتی جهان به اهتزاز در آوردند و امروز با دست پر یعنی ۹ نشان طلا، نقره و برنز به وطن بازگشتند، اتفاقی که برای اولین بار است می‌افتد و باید به این جوان‌ها و مربیان و مسئولان شان دست مریزاد گفت، دمتان گرم.

اما در بین این روایت‌های روزمره، روایت‌هایی است که بعد از گذشت حدود ۸ ماه از جنگ تحمیلی انگار همین امروز اتفاق افتادند و تازه‌اند، مثل روایت آوینا برزگر دختر بچه دو ساله‌ای که امروز به جلسه هیئت دولت رفته، کوچک‌ترین شهید جنایت آمریکایی – صهیونی در لامرد، رئیس جمهور گفته موضوع شهادت غیرنظامیان و کودکان ایرانی باید درمجامع بین المللی پیگیری شود.

مجامع بین المللی که شاید فقط یک اسم از آن‌ها مانده، مثل شورای امنیت سازمان ملل، جایی که دیشب تصاویر امثال آوینا را نماینده ایران سر دست گرفت و پرسید رژیم آمریکا و صهیونی باید جواب دهند که آن‌ها را به چه گناهی کشتند.

دو رژیم تروریست که مشاور ارشد سابق دفتر نخست وزیر رژیم صهیونی که رئیس پروژه آمریکا و خاورمیانه هم است گفته هدف از راه اندازی جنگ هرج و مرج و تجزیه ایران بود که تا الان همه شکست خوردند.

دنیل لوی گفته خاندان پهلوی هم ابزاری در دست اسرائیل بودند برای ایجاد آشوب در ایران.

چرایی شکست آمریکا و اسرائیل را، اما از رسانه صهیونیستی اینترنشنال گفته که تحلیلگرش گفته تا زمانی که مردم در خیابان‌ها هستند ایران با وجود جنگ و تحریم پایدار و برقرار است و حمله خارجی ناموفق.

این ایستادگی هاست که به قول سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی آمریکا به فروپاشی هیمنه نظامی واشنگتن منجر شده و ایران آمریکا را تحقیر کرده، نه فقط با ایستادگی در خیابان‌ها که با مقاومت در میدان جنگ که نمادش شده نبرد هرمز، نبردی در سایه که گریبانگیر اقتصاد جهان را گرفته و امروز هم قیمت نفت را حول و حوش ۱۱۶ دلار نگه داشته.

قیمت نفت خام همان طور که شما هم می‌دانید فقط یک نرخ ساده کالای اقتصادی نیست، یک شاخص است که همه شاخص‌های اقتصادی دیگر را با نوسان خودش بالا و پایین می‌کند.

حتی اگر جایی دور از میدان جنگ مثل آمریکا باشد، مثلا قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۴ دلار و ۲۹ سنت رسیده که ۴۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.

این فشار قیمتی حالا علاوه بر حمل و نقل به بسته بندی و مواد غذایی هم رسیده و شرکت‌های بزرگ جهان در حوزه کالا‌های مصرفی و مواد غذایی از مواد شوینده تا نوشابه و تنقلات هشدار دادند که می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند.

گرانی‌هایی که نشریه آمریکایی می‌گوید امسال یک هالوین خیلی ترسناک را برای آمریکا به ارمغان آورده.

به نوشته واشنگتن پست ترسناک‌ترین بخش هالوین امسال قیمت خوراکی هاست، چون آبنبات و شکلات اصلی‌ترین خوراکی‌ها در هالوین است.

وضعی که به قول یک تحلیلگر آمریکایی نشانه مرحله پایانی سرمایه داری است یا پایان ابرقدرتی آمریکایی که شواهد رفتنش از منطقه کم کم دارد به چشم می‌خورد.

شاهد مثالش مصاحبه وزیر خارجه عمان با شبکه ۴ انگلیس، بدربوسعیدی ضمن این که درباره پیامد‌های هر گونه ماجراجویی جدید آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه هشدار داده با صراحت تاکید کرده که امنیت خلیج فارس را باید کشور‌های منطقه تامین کنند، بدون اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای.

حالا در میانه این اوضاع ترامپ و نتانیاهو که از جنگ افروزی‌های شان نتیجه نگرفتند، ایران را تهدید می‌کنند.

نتانیاهو که در روز گذشته سعی می‌کرد خودش را در دشمنی با ایران و ایرانی جنایتکارتر از رقباش نشان دهد به نوعی به بن بست سیاسی خورده، ترامپ که منتظر انتخابات میان دوره‌ای کنگره است، گفته از اول هم به تفاهم نامه اسلام آباد با ایران باور نداشته.

اعترافی که به قول اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه رسوایی مضاعفی است برای تطهیرکنندگان آمریکایی.

نویسنده: فاطمه تورانلو