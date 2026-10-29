دبیر شورای عالی راهبردی استان قزوین با تبیین اهداف و ساختار این شورا تأکید کرد: این نهاد برخلاف شورا‌های پیشین، با هدف تداوم برنامه‌ریزی‌های کلان و جلوگیری از فراموشی طرح های حیاتی در پی تغییرات اداری و سیاسی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شورای عالی راهبردی استان قزوین با هدف جلوگیری از توقف طرح‌های کلان و عبور از چالش‌های ساختاری در حوزه‌های آب، لجستیک و گردشگری، با رویکردی کاملاً تخصصی و غیرسیاسی فعالیت خود را آغاز کرد. این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی شخصیت‌های سطح ملی استان، نقش مشورتی خود را در حمایت از تصمیمات اجرایی استان ایفا می‌کند.

لطف‌الله سیاهکلی، دبیر شورای عالی راهبردی استان قزوین، در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین، به تبیین اهداف و ساختار این شورا پرداخت و تأکید کرد که این نهاد برخلاف شوراهای پیشین، با هدف تداوم برنامه‌ریزی‌های کلان و جلوگیری از فراموشی پروژه‌های حیاتی در پی تغییرات اداری و سیاسی تشکیل شده است.

جلوگیری از فراموشی طرح‌های زمان‌بر

سیاهکلی با اشاره به ضرورت وجود یک نهاد راهبردی در استان، اظهار داشت: «ما در استانی با ظرفیت‌های عظیم کشاورزی، صنعتی و گردشگری زندگی می‌کنیم، اما چالش‌هایی نظیر فرونشست زمین، بحران آب و توقف پروژه‌هایی مانند متروی هشتگرد، نشان می‌دهد که طرح‌های زمان‌بر نیازمند یک نگاه مستمر و فراتر از دوره‌های مدیریت است. شورای عالی راهبردی دقیقاً برای این هدف طراحی شده تا سیاست‌های کلان را تبیین کرده و مانع از توقف پروژه‌ها در اثر تغییر استانداری یا دولت‌ها شود.»

تمرکز بر لجستیک و گردشگری؛ نیازهای مبرم استان

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک استان، بر ضرورت تبدیل شدن قزوین به یک «هاب لجستیک» و ایجاد «بندر خشک» تأکید کرد و گفت: «در شرایط فعلی کشور، مدیریت لجستیک می‌تواند نقش حیاتی در حمایت از اقتصاد ملی ایفا کند. همچنین، علی‌رغم پتانسیل‌های بسیار بالا در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، این بخش در استان هنوز نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد که این از اولویت‌های اصلی شورا خواهد بود.»

ماهیت غیرسیاسی و تخصصی شورا

سیاهکلی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ورود سیاست به فعالیت‌های شورا، با صراحت اعلام کرد: «این شورا صرفاً یک نهاد مشورتی و تخصصی است و هیچ جایگاهی برای بحث‌های سیاسی در آن وجود ندارد. وظیفه ما بررسی مسائل بر پایه دانش و تخصص است؛ مثلاً در بحث مدیریت آب، ما بر اساس داده‌های علمی و فنی صحبت می‌کنیم، نه بر اساس جهت‌گیری‌های سیاسی. وجود شخصیت‌های برجسته‌ای همچون آیت‌الله مظفری در این شورا، تضمین‌کننده حفظ این فضای تخصصی و علمی است.»

وی افزود: یکی از ویژگی‌های متمایز این شورا، ساختار سلسله‌مراتبی و تفکیک‌شده آن است تا از تداخل وظایف با مدیریت اجرایی جلوگیری شود. شورای عالی به ریاست حضرت آیت‌الله مظفری (نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین)، وظیفه سیاست‌گذاری کلان، علمی و راهبردی را بر عهده دارد و ماهیت آن کاملاً غیرسیاسی است.

شورای راهبری استان به ریاست استاندار محترم، مسئولیت دریافت سیاست‌ها از شورای عالی، تبدیل آنها به «برنامه اقدام» و اجرای عملیاتی آنها را بر عهده دارد.

همچنین شورا دارای ۸ کمیته تخصصی (با قابلیت افزایش یا کاهش) است که از طریق یک سیستم «بده‌بستان» (تعامل دوطرفه)، موضوعات را از شورا به سمت کارشناسی و یا برعکس، به سمت تصمیم‌گیری هدایت می‌کنند.

بهره‌گیری از مغزهای متفکر استان

سیاهکلی توضیح داد: «فرآیند انتخاب متخصصان بسیار سخت‌گیرانه بوده است. ما از میان حدود ۱۰۰ شخصیت برجسته، پس از هماهنگی با مدیریت استان، فهرستی از حدود ۶۰ شخصیت ملی و مدیریتی (مانند دکتر علی‌اکبر صالحی) را انتخاب کردیم که دارای تجربیات علمی و اجرایی در سطح کشوری هستند. این متخصصان به عنوان اعضای موقت یا میهمانان تخصصی در کمیته‌ها حضور می‌یابند تا بر اساس تخصص خود در حوزه‌های صنعت، آب یا کشاورزی، مشاوره دهند.»

هم‌افزایی با مدیریت اجرایی

سیاهکلی تأکید کرد: شورا در جایگاه مکمل استانداری و در راستای حمایت از تصمیمات اجرایی عمل می‌کند و با هدف ایجاد هماهنگی میان بخش‌های علمی، اجرایی و خصوصی، به دنبال شتاب بخشیدن به روند توسعه پایدار در استان قزوین است.