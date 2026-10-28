به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روح‌اله داودی با اشاره به ورود سامانه بارشی به جو استان گفت: فعالیت این سامانه از امشب ششم آبان‌ماه در برخی مناطق استان آغاز می‌شود که تا دوشنبه پیش رو ادامه دارد.

وی افزود: این پدیده جوی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، ایجاد رواناب و آسیب به محصولات کشاورزی همراه خواهد بود.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، پوشش ابر گاهی افزایش سرعت وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان خواهند بود و دما‌ها نیز روند کاهشی خواهند داشت.