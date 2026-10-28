ساعتی پس از انتشار نامه رهبر انقلاب، دانشجویان دانشگاه های تهران و البرز مقابل سر در دانشگاه تهران جمع شدند تا با عهدی دوباره به نامه ی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر خطاب به دانشجویان ایران، لبیک بگویند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ضمن قرائت نامه به تبیین فراز‌های آن پرداخت و نمایندگانی از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی نیز عهدنامه و ابراز ارادت خود را به رهبر معظم انقلاب بیان کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی با اشاره به اینکه نامه‌های دانشجویان برای رهبر انقلاب حاوی چه مطالبی بوده است، گفت: عهد با خلف صالح امام شهیدمان و طلب دعای خیر از ایشان و طلب راهنمایی و طرح بعضی از مشکلات و نگرانی‌هایی که در مسیر حرکت می دیدند در محتوای این نامه‌ها وجود داشت.

وی افزود: مجموعه‌ی این مکاتبات را امام عزیزمان مان، رهبری معظم انقلاب در قالب این نامه پر مهر و محبت که تعبیر هم عهدی در آن به کار بردند را پاسخ دادند و آنچه در این نامه ما می بینیم به رغم اجمال و مختصر بودن نامه یک جریان واقعی و اصیلی است که حاکی از محبت عمیق بین امام و امت و بین دانشجویان عزیز و رهبری معظم انقلاب است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در این نامه نکات قابل توجهی برای ما به عنوان مسیر آینده و راه گشا وجود دارد که عمدتا تاکید بر آن چیزی است که امام راحل و امام شهید از دانشگاه انتظار داشتند و یادآوری مسئولیت‌های ویژه‌ای است که رهبری معظم انقلاب انتظار دارند.

حجت الاسلام رستمی با اشاره به موضوع هم عهدی که در این نامه مطرح شده است گفت: آوردن موضوع هم عهدی یعنی عزم راسخی که در بدنه جوانان ایران عزیز و دانشجویان ایران عزیز رهبری معظم دیدند. ایشان می فرمایند " من هم مثل شما این عزم را دارم و با هم هم پیمان و هم عهد هستیم در این عزم " و این یعنی ایشان یک قرار جدی دائمی و یک عهد بین امام در قالب یک پدر مهربان و یک راهنمای مشفق با جوانان، مطرح و در قالب عهد مشترک یادآوری می کنند.

مراسم لبیک دانشجویان به نامه رهبر انقلاب، همچنین با اهتزار ابرپرچم ایران و خواندن سرود باید برخاست توسط دانشجویان همراه بود.