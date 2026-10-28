مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از استان، و ثبت بارندگی در ۳۵ ایستگاه هواشناسی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از استان موجب بارش‌های رگباری و پراکنده شده و در مجموع در ۳۵ ایستگاه هواشناسی استان بارندگی ثبت شده است.

محسن حیدری افزود: چاهان از توابع شهرستان نیکشهر با ۴۲ میلی‌متر، شیبان ۲۵ میلی‌متر، پیرانچ ۲۳ میلی‌متر، داروکان ۱۹.۵ میلی‌متر، پیپ ۱۰ میلی‌متر و سراوان ۶.۵ میلی‌متر بیشترین مقادیر بارش ثبت‌شده را داشته‌اند.

وی با اشاره به ویژگی بارش‌های این سامانه بیان کرد: بارش‌ها عمدتاً نقطه‌ای و همرفتی هستند؛ به این معنا که ممکن است در فاصله‌ای کوتاه، مقادیر قابل‌توجهی بارش در یک منطقه ثبت شود، در حالی که مناطق مجاور بارش کمتر یا حتی بدون بارش داشته باشند. از این رو، میزان بارش در نقاط مختلف استان یکسان نبوده و پراکندگی مکانی بارش‌ها قابل توجه است.

وی ادامه داد: تا امشب در ساعات بعدازظهر در برخی از ارتفاعات جنوبی، غربی و مرکزی استان و همچنین زاهدان، شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، در برخی نقاط رگبار شدید، تندباد لحظه‌ای همراه با گردوخاک و احتمال تگرگ مهیاست.

وی تصریح کرد: از امشب تا ظهر پنجشنبه در شمال استان نیز وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.