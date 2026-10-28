سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: انتشار خبر توقف واردات خودرو، فقط مربوط به بند (ر) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است و ارتباطی به واردات امسال ندارد که بر اساس قانون‌های فعلی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، توقف ثبت سفارش و واردات خودرو که در نامه تاریخ ۱۴۰۵/۷/۲۹ از طرف این سازمان منتشر شده، فقط درباره واردات خودرو‌های موضوع بند (ر) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است و ارتباطی به واردات از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.

سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرده است که واردات از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو با رعایت سیاست‌های ارزی وزارت متبوع و دیگر ضابطه‌ها و قانون‌های مربوطه صورت می‌پذیرد؛ برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در این‌باره ممکن است از روی ناآگاهی یا مغرضانه باشد و لازم است که مردم عزیزمان، خبرها را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.