به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به صدور ۴۲ مجوز قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مساحت حدود ۳۲ هکتار در نیمه نخست امسال، گفت: دریافت مجوز قانونی از کمیسیون مربوطه، پیش‌شرط هرگونه تغییر کاربری در زمین‌های زراعی و باغی است.

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وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار داشت: این اراضی از منابع ارزشمند تولید محصولات غذایی و از مؤلفه‌های مهم تأمین امنیت غذایی به شمار می‌روند و صیانت از آنها در برابر تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ضرورتی انکارناپذیر است.

سلطانی کاظمی افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی، فرآیندی تخصصی و ضابطه‌مند است که باید با بررسی کارشناسی و نظارت کمیسیون مربوطه و بر اساس ضوابط قانونی انجام شود.

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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ساماندهی اراضی با بازدهی پایین کشاورزی تصریح کرد: صدور مجوز‌های قانونی در چارچوب مقررات، علاوه بر فراهم کردن زمینه اجرای طرح‌های واجد شرایط، به جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و بی‌رویه و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر قانونی کمک می‌کند.

جواد سلطانی کاظمی ادامه داد: هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی، از مسیر قانونی پیگیری و مجوز‌های لازم از کمیسیون و مراجع ذی‌صلاح اخذ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان می‌گوید: اقدام خودسرانه برای تغییر کاربری، بدون طی مراحل قانونی، می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و پیگرد قانونی شود.