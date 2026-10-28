ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل شعار هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة سر دادند و بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

شعار هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة ساکنان کیش در دویست و چهل و دومین شب از حماسه خیابان

شعار هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة ساکنان کیش در دویست و چهل و دومین شب از حماسه خیابان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل کیش با اهتزاز پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران شعار هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة سردادند.

شرکت کنندگان در این مراسم از نیروهای مسلح کشورمان حمایت کردند.

ساکنان کیش همبستگی و اتحاد را رمز مقابله با دشمنان دانستند.