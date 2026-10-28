رئیس فراکسیون فهرست مشترک عربی گفت: هدف ما ساقط کردن کابینه نتانیاهو و رئیس کنست است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، احمد الطیبی رئیس فراکسیون فهرست مشترک عربی در کنست رژیم صهیونیستی گفت: این فهرست با ارقامی بی‌سابقه در انتخابات پیروز شد و نظرسنجی‌ها حکایت از کسب ۱۲ کرسی داشت.

وی افزود: مردمی که به ما اعتماد کردند، خواهان تغییر وضعیت موجود و سرنگونی کابینه نتانیاهو هستند و گام نخست، کنار زدن نتانیاهو و رئیس کنست است.

وی تاکید کرد: نتانیاهو به دنبال آن است که رئیس کابینه انتقالی باقی بماند و در ماه مارس آینده انتخابات برگزار کند.

نماینده عرب کنست رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: در اسرائیل کسانی هستند که می‌خواهند از آراء احزاب عربی مشروعیت‌زدایی کنند، هیچ‌گونه تخلفی در انتخابات رخ نداده و اتهامات حزب لیکود حرف بازندگان رقابت است.

وی با تاکید بر لزوم ساقط کردن کابینه کنونی و تغییر رئیس کنست، تصریح کرد: ما هنوز از برنامه گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه اطلاع نیافته‌ایم.

رئیس فراکسیون فهرست مشترک عربی با بیان اینکه بن‌گویر مسئول جنایات فزاینده قتل در شهرک‌ها و شهر‌های عربی است، تصریح کرد که سرنگون ساختن کابینه کنونی به معنای ساقط کردن اسموتریچ و بن‌گویر و کابینه‌ای است که علیه عرب‌ها تحریک می‌کند.

الطیبی در پایان خاطر نشان کرد: ما نیازمند تغییر در سیاست‌ها و کابینه‌ای خالی از نژادپرست‌ها هستیم.

در پی ناکامی حزب نتانیاهو و متحدانش در کسب کرسی‌های لازم برای تشکیل کابینه جدید و نیاز به ائتلاف با گروه‌های دیگر، لیکود ساعاتی پیش احزاب عرب را به «سرقت در انتخابات» متهم کرد و مدعی شد صد‌ها مدرک مبنی بر رشوه‌خواری، جعل، تهدید و تخلف در صندوق‌های رأی در اختیار دارد.

کمیته انتخابات اسرائیل پیشتر اعلام کرد با شمارش ۸۵.۶ درصد از آراء؛ اردوگاه نتانیاهو ۵۳ کرسی، آیزنکوت ۴۸ کرسی و عرب‌ها ۱۹ کرسی کسب کردند.

عرب‌های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بیش از ۲۰ درصد ساکنان آن را تشکیل می‌دهند.