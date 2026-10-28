به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۸ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۷ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام عسکری علیه السلام فرمود: مَن لَم یَتّقِ وُجوهَ النّاسِ لَم یَتّقِ اللهَ.

آن که از مردم پروا نکند از خدا نیز پروا نمی‌کند. بحارالانوار ج ۷۱ ص ۳۳۸

احکام شرعی:

سپردن والدین از کار افتاده به خانه سالمندان

سوال) اینجانب مادرى دارم که مدت نُه سال است از سکته مغزى رنج مى‌برد و افتاده شده و هم اکنون نیز قادر به انجام هیچ کارى نیست به گونه‌اى که فرزندان پسر وى را به اصطلاح‌تر و خشک مى‌کنند اکنون با توجه به اینکه دیگر نگهدارى ایشان در منزل به صلاح خود مریض نیست اگر ایشان را به خانه سالمندان که جاى بهترى از لحاظ امکانات پزشکى و رفاهى است منتقل کنیم آیا از لحاظ شرعى و برّ به والدین اشکالى دارد یا خیر؟

جواب) اگر عرفاً نسبت به مریض بهتر و آبرومندتر است، اشکال ندارد ولى مسئولیت شرعى از دوش فرزندان برداشته نمى‌شود و باید همیشه مراقب احوالات او باشند. (استفتائات مقام معظم رهبری)