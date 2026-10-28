حضور مردم لرستان در رزمایش بزرگ جان‌فدایان ۲، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی، ایستادگی و حمایت مردم از رهبری و نیرو‌های مسلح بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، لرستان امروز میزبان حماسه‌ای بزرگ بود؛ هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، عشایر غیور و جوانان ولایت‌مدار این دیار با حضور پرشور و حماسی در رزمایش «جان‌فدای ۲»، بار دیگر وفاداری بی‌بدیل خود را به میهن اسلامی، آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور به نمایش گذاشتند؛ حضوری کوبنده که با طنین فریادهایشان، پوزه دشمن آمریکایی و طراحان تفرقه را به خاک مالید و ثابت کرد مردمان این مرز و بوم تا پای جان در برابر هر تجاوزی ایستاده‌اند.

در خرم‌آباد، خیابان انقلاب سراسر سیل خروشان جمعیت بود؛ مرد و زن، پیر و جوان آمده بودند تا با گام‌های استوار و فریاد‌های رسا، نمایشی خیره‌کننده از وحدت و اقتدار را به تماشا بگذارند.