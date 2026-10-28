استاد دانشگاه و فعال حوزه توانمندسازی بانوان، گفت: دو مهر اصالت صنایع‌دستی و گواهینامه بین‌المللی جشنواره هنر عمان برای دو بانوی هنرمند کیش صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آزاده آریانا با اشاره به دستاورد‌های طرح توانمندسازی بانوان کیش، گفت: پارسال، برای نخستین بار دو بانوی صنعتگر کیش در رشته‌های سنگ و چوب موفق به دریافت مهر اصالت صنایع‌دستی شدند.

او افزود: از دیگر نتایج طرح توانمندسازی بانوان، حضور دو بانوی هنرمند کیش در جشنواره بین‌المللی هنر عمان و دریافت گواهینامه بین‌المللی این رویداد است.

استاد دانشگاه با تأکید بر اهمیت برنامه‌های توانمندسازی بانوان در حوزه‌های اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی، افزود: با توجه به تجربه فعالیت در این دو حوزه، معتقدم کیش در زمینه توانمندسازی بانوان، از نظر سرعت اجرا و کیفیت اقدامات، جایگاه قابل توجهی در بین شهرستان‌های استان هرمزگان دارد.

او با اشاره به ضرورت تداوم حمایت از بانوان هنرمند و صاحبان کسب‌وکار، دستاورد‌های به‌دست‌آمده را زمینه‌ای برای تقویت مهارت‌ها، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های بانوان کیش در سطح ملی و بین‌المللی دانست.