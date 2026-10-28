رئیس کل دادگستری استان برای شناسایی مقصران احتمالی پرونده آیلین کردی کودک جانباخته بر اثر عقرب گزیدگی، به دادستان قلعه گنج دستور ویژه داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،دادخدا سالاری رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفتگو با خبر نگار خبر گزاری صداوسیما اعلام کرد: بحث جان یک انسان در میان است و همه امکانات بهداشتی باید در خدمت مردم باشد و در صورت کوتاهی در این زمینه ، با خاطیان برخورد جدی می‌شود.

آیلین کردی دختر سه ساله در روستای تگرگ قلعه گنج چند روز پیش به علت نیش عقرب جان باخت.