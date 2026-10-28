به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فرهاد سلطانی با اشاره به احتمال آغاز بارندگی‌ها در روزهای آینده و خطر حمله‌های تنفسی در پی اولین بارندگی پاییزی اظهار کرد: آمادگی کامل برای پذیرش بیماران تنفسی ایجاد شده است و مشکلی نداریم.

وی افزود: داروهای مورد نیاز هم تامین و دستگاه‌های اکسیژن‌ساز بررسی شده‌اند و تخت‌های بستری هم آمادگی پذیرش بیماران را دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: در صورت بروز حمله‌های تنفسی در پی اولین بارندگی پاییزی، بیماران بزرگسال باید به بیمارستان رازی اهواز و کودکان به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه کنند. بیمارستان امام اهواز نیز به عنوان بیمارستان معین در نظر گرفته شده است.

سلطانی در ادامه گفت: در چنین شرایطی توصیه‌ می‌شود افراد به ویژه گروه‌های پرخطر از منزل خارج نشوند و در محیط با در و پنجره بسته بمانند.

در بیش از ۱۰ سال گذشته همزمان با نخستین باران‌های پاییزی در اهواز و برخی دیگر شهرهای خوزستان، شهروندان با موجی از حمله‌های تنفسی روبه‌رو شده‌اند و در هزاران بیمار همزمان در هر شبانه‌روز به بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.