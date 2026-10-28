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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمادگی بیمارستانهای اهواز برای پذیرش بیماران در پی احتمال بروز حملههای تنفسی همزمان با اولین بارندگیهای پاییزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر فرهاد سلطانی با اشاره به احتمال آغاز بارندگیها در روزهای آینده و خطر حملههای تنفسی در پی اولین بارندگی پاییزی اظهار کرد: آمادگی کامل برای پذیرش بیماران تنفسی ایجاد شده است و مشکلی نداریم.
وی افزود: داروهای مورد نیاز هم تامین و دستگاههای اکسیژنساز بررسی شدهاند و تختهای بستری هم آمادگی پذیرش بیماران را دارند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: در صورت بروز حملههای تنفسی در پی اولین بارندگی پاییزی، بیماران بزرگسال باید به بیمارستان رازی اهواز و کودکان به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه کنند. بیمارستان امام اهواز نیز به عنوان بیمارستان معین در نظر گرفته شده است.
سلطانی در ادامه گفت: در چنین شرایطی توصیه میشود افراد به ویژه گروههای پرخطر از منزل خارج نشوند و در محیط با در و پنجره بسته بمانند.
در بیش از ۱۰ سال گذشته همزمان با نخستین بارانهای پاییزی در اهواز و برخی دیگر شهرهای خوزستان، شهروندان با موجی از حملههای تنفسی روبهرو شدهاند و در هزاران بیمار همزمان در هر شبانهروز به بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی مراجعه کردهاند.