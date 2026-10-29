مدیر کل استاندارد خوزستان با بیان اینکه متوسط زمان پاسخ به آزمایشات کالاهای وارداتی از سوی استاندارد از هفت روز به سه روز کاهش یافته است گفت: با کاهش ۵۰ درصدی زمان پاسخ استاندارد به آزمایشات کالاهای وارداتی ، در سال جاری 4 میلیون تُن کالای اساسی از گمرکات استان ترخیص شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور اظهار داشت: ۲۰ آزمایشگاه همکار به ویژه در شرایط جنگ به صورت شبانه‌روزی برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالا از گمرکات استان با استاندارد استان همکاری داشتند.

وی با اشاره به موفقیت‌های استان در بخش تدوین استانداردها بیان کرد: خوزستان در حوزه استانداردسازی رتبه برتر کشور را کسب کرد به طوریکه در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۵ استاندارد و در سال گذشته ۶۴ استاندارد را تدوین و بازنگری نمود.

قیصی پور ادامه داد: در سال جاری نیز بازنگری یکصد استاندارد به استان ابلاغ شده است و علاوه بر این، در حوزه مشارکت‌های بین‌المللی نیز سه مورد به ثبت رسیده است.

مدیر کل استاندارد خوزستان می گوید: به دلیل شرایط کشور، درخواست صدور استاندارد اجباری از سوی صنایع با روند کاهشی روبه‌رو بوده است.

وی در خصوص صدور تاییدیه آسانسور در استان عنوان کرد: ۷۸۱ مورد تاییدیه آسانسور طی سال جاری در استان صادر شده است اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی، بیمارستان‌ها و مجتمع‌های تجاری با وجود ارایه خدمات به شهروندان با چالش جدی در این خصوص روبه‌رو هستند و بالای ۹۵ درصد آسانسورهای آن‌ها ایمن نیستند.

قیصی پور افزود: با وجود اینکه آسانسورهای خطرآفرین توسط این اداره کل پلمب می‌شوند اما متاسفانه در برخی موارد اقدام به فک پلمب غیرقانونی می‌کنند که در این خصوص موضوع با دادستانی مطرح شده است تا برای پیشگیری از خطرات احتمالی و حفظ جان شهروندان ورود قاطعی داشته باشد.

مدیرکل استاندارد خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر مصرف انرژی صنایع اشاره کرد و گفت: اداره کل استاندارد در حوزه معیار مصرف انرژی صنایع نیز ورود کرده و تاکنون ۱۲۰ واحد انرژی‌بر مورد ارزیابی قرار گرفتند، این واحدها در چهار سال اخیر روند مطلوبی در کاهش انحراف مصرف داشتند.

قیصی‌پور همچنین درباره نظارت بر بازار طلا و اصناف بیان کرد: سال گذشته ۱.۵ کیلوگرم طلای غیر استاندارد در استان تخریب شد و در حال حاضر ۱۰۶ کارگاه طلاسازی فعال در استان وجود دارد که بیشتر تخلفات ثبت‌شده مربوط به میزان عیار طلا بوده است.

وی در خصوص نظارت استاندارد بر شیرینی فروشی ها افزود: در قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها وزن جعبه شیرینی نباید در هنگام خرید کالا محاسبه شود و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود، در ۲ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد شیرینی‌فروشی‌ها مرتکب این تخلف شدند اما خوشبختانه در حال حاضر شرایط بهبود یافته است.

مدیر کل استاندارد خوزستان متوسط میانگین بازرسی از بازار استان در سال جاری را ۹۱۴ مورد اعلام کرد و گفت: در سال گذشته ۲۵ هزار بسته دستمال کاغذی، هشت تن خرمای آلوده، سه هزار و ۳۰ کیلوگرم کلوچه لقمه‌ای غیراستاندارد و ۱.۵ کیلوگرم طلای غیراستاندارد شناسایی شد.

وی عنوان کرد: همچنین در سال جاری نیز ۶۶ هزار بطری آب معدنی، ۲ تن جعبه مقوایی و ۱.۵ کیلوگرم زعفران کشف و شناسایی شد.

ترخیص ۴۰ هزار خودرو خارجی از منطقه آزاد اروند

مدیرکل استاندارد خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد و منطقه آزاد اروند اشاره و اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، فرآیند گمرک و ترخیص خودروهای اروندی با نظارت این اداره کل انجام می‌شود و مرکز منطقه آزاد اروند عملیات نهایی ترخیص خودرو را انجام می‌دهد.

وی گفت: در سال جاری ۴۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی با همکاری منطقه آزاد اروند و سازمان استاندارد ترخیص شدند.

قیصی‌پور در حوزه اندازه‌شناسی و جایگاه‌های سوخت نیز تصریح کرد: بازرسی نازل‌های سوخت و گاز به صورت منظم انجام می‌شود، هرچند جایگاه‌داران در برابر نظارت مقاومت زیادی از خود نشان می‌دهند.

مدیر کل استاندارد خوزستان ادامه داد: در این حوزه یکهزار و ۸۲۷ مورد نظارت صورت گرفته البته در این زمینه با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تداخل عملکرد وجود دارد.

خوزستان با داشتن ۱۳ گمرک و هفت بندر تجاری جایگاه دوم کشور در واردات کالا را دارد.