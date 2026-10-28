به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی قیلاب با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات فنی پلیسی متوجه فعالیت یک باند بزرگ حفاری آثار باستانی در سطح حوزه استحفاظی خود شده که شناسایی و دستگیری این افراد را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران این پاسگاه موفق شدند این باند ۳ نفره را حین حفاری دستگیر و جهت تحقیقات به پاسگاه منتقل کنند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: از این باند ۳ دستگاه گنج یاب، ادوات حفاری و یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز، یک دستگاه خودروی پژو کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.