رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش از شناسایی، آموزش و شبکه‌سازی تسهیلگران و داوطلبان اجتماعی با هدف تقویت مشارکت مردمی، افزایش اعتماد عمومی و اجرای طرح‌های پایدار فرهنگی و اجتماعی در محلات کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین‌زاده با اشاره به سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش در مسیر توسعه پایدار گفت: ارتقای مشارکت اجتماعی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی از محور‌های مهم برنامه‌های سازمان است و در این مسیر، تسهیلگران و داوطلبان اجتماعی نقش مؤثری در ارتباط با مردم و گروه‌های محلی دارند.

او افزود: از پارسال، شناسایی و آموزش حرفه‌ای تسهیلگران و داوطلبان اجتماعی فعال در محله ها و گروه‌های مردمی در دستور کار قرار گرفته تا با ایجاد شبکه‌ای منسجم، زمینه ارتقای مهارت‌ها، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و اجرای اقدامات مؤثر اجتماعی فراهم شود.

رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش، افزود: هدف از این شبکه‌سازی، هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های پایدار در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است.

زهرا حسین‌زاده با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با تسهیلگران اجتماعی، گفت: اقدامات و برنامه‌هایی که این گروه‌ها برای اجرا در محله ها طراحی و پیگیری می‌کنند، با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش دنبال خواهد شد.