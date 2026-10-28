استاندار خوزستان از توافق با بنیاد مستضعفان برای ایجاد شهرک صنعتی در منطقه ملاشیه اهواز خبر داد و گفت: خوزستان به عنوان استان هدف سرمایه‌گذاری و محرومیت‌زدایی این بنیاد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در جلسه کاری با ابوالفضل شاه‌علی، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور گفت: زمین‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری در خوزستان وجود دارد و یکی از کار‌هایی که مقرر شد دنبال شود، ایجاد شهرک صنعتی در منطقه ملاشیه اهواز است که اقدامی قابل توجه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به موضوع آموزش افزود: ساماندهی دانش‌آموزان و افراد بازمانده از تحصیل در استان از دیگر محور‌های این جلسه بود و بنیاد مستضعفان در زمینه آموزش و کمک به این بخش فعال است؛ این برای ما نقطه قابل توجهی است که بتوانیم بازماندگان از تحصیل را از این شرایط خارج کنیم و آنان در مسیر تحصیل حرکت کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به دیگر موضوعات مطرح‌شده تصریح کرد: بخش بهداشت و درمان، بازسازی واحد‌هایی که در اثر جنگ آسیب دیده‌اند و همچنین موضوعات مربوط به بخش ساختمان، صنایع، کشاورزی و بازگشت مجموعه زمزم به استان از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به تفاهم‌نامه سال گذشته با بنیاد مستضعفان خاطرنشان کرد: در سفر سال گذشته رئیس محترم بنیاد مستضعفان، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که بر اساس آن، بنیاد متعهد شد سرمایه‌گذاری قابل توجهی در استان در زمین‌های مختلف انجام دهد و بنیاد علوی نیز بخش قابل توجهی از کار را بر عهده خواهد گرفت.

وی با اشاره به اجرایی شدن بخشی از این تفاهم‌نامه اظهار داشت: بخشی از این تفاهم‌نامه عملیاتی شده و کار‌ها در حال انجام و پیشرفت است؛ همچنین در ارتباط با مدرسه‌سازی، هم‌اکنون ۳۳ مدرسه در دست ساخت است که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند و برای سال تحصیلی آینده آماده خواهند شد.

استاندار خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی جلسات آتی گفت: مقرر شد در بازه‌های زمانی مشخص، جلسات کاری با دست‌اندرکاران بنیاد و دستگاه‌های اجرایی زیربط برگزار شود و بنیاد مستضعفان، خوزستان را به عنوان یک استان هدف برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و محرومیت‌زدایی در نظر گرفته است که این نقطه قابل توجهی محسوب می‌شود.

ابوالفضل شاه‌علی، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور نیز در این جلسه گفت: بر اساس تکلیفی که رئیس بنیاد تعیین کرده، امروز در استان خوزستان حضور یافتیم تا تکالیف و تعهدات تفاهم‌نامه سال گذشته را مرور کنیم و بخش‌های مختلف بنیاد شامل بنیاد علوی اقدامات قابل قبولی انجام داده‌اند.

وی با قدردانی از همراهی کامل استان در پیاده‌سازی این تفاهم‌نامه ابراز امیدواری کرد که شاهد پیشرفت شایان اقدامات در خوزستان و جلسات آتی باشیم.