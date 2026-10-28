به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، سرهنگ دوم پاسدار سید حسین موسوی مسئول روابط عمومی این قرارگاه، سرهنگ پاسدار میری فرمانده گروه ۶۴ الحدید، سرهنگ پاسدار نوروزی جانشین این گروه و حجت‌الاسلام حمید حاجی‌زاده مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در گروه ۶۴ الحدید، با حضور در منزل خانواده‌های معظم پاسدار شهید سید عبدالنبی حسینی‌خواه و سرباز شهید علی مرادی مکوندی، یاد و خاطره این شهیدان جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی در منزل خانواده معظم شهید سرباز علی مرادی مکوندی، شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با تأکید بر اینکه قدرت و شوکت دست خداست، اظهار داشت: ایران ابرقدرت شد چون بندگی خدا را نمود و شهدا مصداق بارز بندگی خدا بودند و خانواده معزز شهید عزیز هستند چون عزتشان را از خدا گرفتند.

وی افزود: زیر بیرق عشق امام حسین علیه‌السلام خستگی و تشنگی و اسارت دارد اما عزت و سربلندی دنیوی و اخروی را به همراه دارد.

حجت‌الاسلام طباطبایی با بیان سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی ادامه داد: شهدا ناظر و شاهدند و ولی نعمتان ما هستند، باید متوسل به نور و مسیر شهدا شد و شهیدان، مصادیق کامل عبودیت بودند و امامزادگان ایران اسلامی هستند همچنانکه آیت‌الله بهجت رحمت‌الله‌علیه افتخار خود را عبودیت حق می‌دانست.

حجت‌الاسلام طباطبایی همچنین در منزل شهید سید عبدالنبی حسینی‌خواه، با استناد به فرمایش امام علی علیه‌السلام که «همانا جهاد شریف‌ترین کارها بعد از اسلام است، جهاد مایه پایداری دین است و علاوه بر آنکه عزت و اقتدار می‌آورد اجرى بزرگ دارد. جهاد، سخت است و پاداش‌دار و در آن نوید بهشت است پس از شهادت»، تصریح کرد: ما به مسیر و هدف شهدا ایمان داریم و دعا می‌کنیم قدردان زحمات خانواده معزز شهدا باشیم؛ شهیدان عزیز برای حفظ خاک و آب و ناموس مملکت، جان دادند و وظیفه ما این است که حارث و وارث خوبی برای شهدا باشیم.

در پایان این دیدارها، لوح تقدیر حجت‌الاسلام حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه توسط حجت‌الاسلام طباطبایی و هیئت همراه به خانواده‌های معظم این شهیدان والامقام تقدیم و نسبت به ساحت مقدس این شهیدان و خانواده‌های عزیز آنان ادای احترام به عمل آمد.