به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به جایگاه برجسته شهرستان دزفول در توسعه فناوری‌های نوین و جذب خط اعتباری مکانیزاسیون ، گفت: این شهرستان با عملکردی مطلوب، همواره از قطب‌های اصلی مکانیزاسیون در استان بوده و در این دوره نیز تنها شهرستان استان موفق به جذب ۸ دستگاه کمباین در نیمه نخست امسال شده است.

وی افزود: در راستای نوسازی ناوگان و توسعه کشاورزی فناورانه، بیش از ۲۰ دستگاه از انواع ادوات پیشرفته کشاورزی، پهپادهای کاربردی و سایر تجهیزات مورد نیاز بخش کشاورزی جذب و به کار گرفته شده است.

قمرزاده با اشاره به استقبال بالای کشاورزان منطقه از توسعه فناوری‌های نوین تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۷۴ پرونده در انتظار تأمین بودجه و جذب اعتبار قرار دارند که با تخصیص اعتبارات لازم، تحول چشمگیری در سرعت بخشیدن به مکانیزاسیون اراضی شهرستان ایجاد می‌شود.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در پایان ضمن تأکید بر استمرار تلاش‌ها برای تسهیل روند جذب اعتبارات، از همکاری بانک کشاورزی و تلاش کشاورزان پیشرو برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در شهرستان دزفول قدردانی کرد.