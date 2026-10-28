امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، برگزار شد. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه ایران در شاخص شدت مصرف انرژی وضعیت نامطلوبی دارد، اظهار کرد که هدف از تفاهم‌نامه با معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، ایجاد تقاضای مؤثر برای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید با هدف کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی است.

عکاس : امیر مهدی حیدر