استاندار کرمان: در رویداد ملی "ایران جان" در کرمان زمینه معرفی همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، با نگاه به مخاطب عام فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان؛ درنشست مشترک استاندار کرمان و مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان ،محمدعلی طالبی، با تاکید بر تمرکز در تولیدات فاخر، رویداد «ایران جان» را فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های مختلف استان دانست و افزود:علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تاریخی کمترشناخته‌شده استان، بنا‌های ملی در کنار ارگ قدیم برای افزایش جذب گردشگر شناختهتر می شوند.

استاندار کرمان با مهم خواندن گردشگری سلامت ، بهره‌گیری از نظام ارزیابی در پایان رویداد و تحلیل دستاورد‌های آن را ظرفیتی برای پیشبرد امور دانست.

وی با اشاره به پیشتازی استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، معرفی سرمایه‌گذاران از طریق تولیدات فاخر را تاثیرگذار دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در گردشگری می‌تواند بخش عظیمی از مشکل اشتغال و اقتصاد را برطرف کند.

وی با تاکید بر شعار «کرمان برفراز» گفت: تحقق این شعار با طرحهای بزرگ و رویایی در سطح جهانی می‌تواند موتور محرک در همه ابعاد باشد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان هم رویداد ایران جان را فرصتی برای معرفی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف استان برشمرد و گفت: تولیدات ویژه ایران جان در معاونت‌های خبر، سیما، صدا و فضای مجازی همراه با توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی آغاز شده و این رویداد اواخر دی‌ با معرفی آثار ۲۵ شهرستان در حوزه‌های تاریخی، گردشگری، فرهنگی، هویتی و صنعتی برگزار می‌شود.

در این نشست با حضور مدیران کل میراث فرهنگی و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سند محتوایی رویداد ایران جان که در صدا و سیمای مرکز کرمان تدوین شده ،مرور وقرار شد با تشکیل کارگروهی مشترک این سند تا روز‌های آینده نهایی و تولیدات بر اساس آن انجام شود.