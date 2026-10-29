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رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم از اضافه شدن سه رشته جدید به مجموعه رشتههای این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ مزیدی با اشاره به فعالیت این دانشگاه از سال ۱۳۸۵ گفت: این واحد دانشگاهی با هدف توسعه آموزش عالی در شهرستان تأسیس شده و تاکنون بیش از دو هزار دانشآموخته داشته است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، در رشتههایی از جمله کامپیوتر، برق، مکانیک خودرو، حسابداری، علوم تربیتی، حقوق و عمران دانشجو میپذیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی شهرستان خاتم اظهار کرد: توسعه رشتههای دانشگاهی متناسب با نیازهای منطقه از اولویتهای این واحد دانشگاهی است و در همین راستا، سه رشته گیاهپزشکی، ایمنی، بهداشت و محیطزیست و طراحی و دوخت به رشتههای دانشگاه اضافه شده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاتم همچنین از ارائه رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: این رشته فرصتی برای ادامه تحصیل و ارتقای دانش تخصصی فرهنگیان فراهم میکند.
مزیدی با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش عالی در شهرستان خاتم ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان و تقویت ظرفیتهای آموزشی دانشگاه، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخگویی به نیازهای منطقه فراهم شود.