مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن گفت: تحقق اهداف سند راهبردی فعالیت‌های قرآنی کشور، مستلزم شناخت دقیق مسئولیت‌ها، باور به اهمیت این مأموریت و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در گردهمایی دبیران کارگروه کمسیون توسعه آموزش عمومی قرآن با تأکید بر این‌که آموزش عمومی قرآن کریم مسئولیتی ملی و متعلق به همه بخش‌های جامعه است، گفت: تحقق اهداف سند راهبردی فعالیت‌های قرآنی کشور، مستلزم شناخت دقیق مسئولیت‌ها، باور به اهمیت این مأموریت و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است.

محمدرضا مسیب‌زاده؛ مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در گردهمایی دبیران کارگروه‌های کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های کشور، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در توسعه آموزش عمومی قرآن گفت: آموزش عمومی قرآن صرفاً به وزارت آموزش‌وپرورش، فرهنگیان و دانش‌آموزان محدود نمی‌شود، بلکه مأموریتی ملی است که تحقق آن به مشارکت بخش‌های مختلف جامعه نیاز دارد.

وی با اشاره به جایگاه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در ساختار فعالیت‌های قرآنی کشور، افزود: شورای توسعه فرهنگ قرآنی به‌عنوان یکی از ساختار‌های راهبری فعالیت‌های قرآنی کشور، از کمیسیون‌های مختلفی تشکیل شده است که هر یک در پیشبرد اهداف قرآنی نقش دارند.

آموزش عمومی قرآن، مأموریتی برای همه شهروندان

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن با بیان این‌که موضوع اصلی این کمیسیون، تعیین سطح دانش و آگاهی قرآنی موردنیاز برای هر شهروند جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: تحقق این مأموریت به همکاری و مشارکت دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.

مسیب‌زاده با اشاره به ظرفیت وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مرتبط، از جمله وزارت علوم و وزارت بهداشت، بر ضرورت شناسایی توانمندی‌های موجود و ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌های فعال در حوزه قرآن تأکید کرد.

شناخت مسئولیت‌ها؛ گام نخست در توسعه آموزش عمومی قرآن

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مسئولیت‌ها در حوزه آموزش عمومی قرآن، اظهار کرد: فعالان این عرصه باید علاوه بر انجام وظایف اداری خود، به اهمیت و تأثیرگذاری مأموریتی که بر عهده دارند، باور داشته باشند.

وی آشنایی با ظرفیت‌های موجود در سطح کشور و شناسایی مجموعه‌های پشتیبان فعالیت‌های قرآنی را از عوامل مؤثر در ارتقای برنامه‌های استانی دانست و گفت: برگزاری این گردهمایی فرصتی برای تعامل، انتقال تجربه و معرفی ظرفیت‌هایی است که می‌توانند در مسیر توسعه آموزش عمومی قرآن در اختیار استان‌ها قرار گیرند.

تأکید بر تبدیل اولویت‌های قرآنی به اقدامات عملی

مسیب‌زاده با اشاره به تأکید وزیر آموزش‌وپرورش بر جایگاه قرآن و نماز در نظام تعلیم‌وتربیت، تصریح کرد: معرفی قرآن، نماز و مسائل ارزشی به‌عنوان اولویت‌های اصلی وزارت آموزش‌وپرورش، مسئولیت بخش‌های مرتبط را برای تحقق این رویکرد روشن‌تر می‌کند.

وی افزود: پیشبرد برنامه‌های قرآنی نیازمند احساس مسئولیت، مشارکت جدی و همکاری همه بخش‌های مرتبط است و فعالان این حوزه باید با شناخت جایگاه و مسئولیت خود، برای تحقق اهداف مشترک تلاش کنند.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در پایان با قدردانی از میزبانان گردهمایی و مسئولان و کارشناسان حاضر ابراز امیدواری کرد که تعامل و هم‌افزایی میان دبیران استانی و مسئولان ملی، زمینه تقویت برنامه‌های آموزش عمومی قرآن کریم در سراسر کشور را فراهم کند.