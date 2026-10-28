معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دانشمندان کشور در ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات هیچ محدودیتی ندارند، گفت: گره اصلی ناترازی در نبود بازار و نقص در حکمرانی انرژی است و تفاهم‌نامه با معاونت بهینه سازی با هدف ایجاد یک بازار بزرگ برای فناوری‌های کاهنده مصرف، آینده انرژی کشور را برای سه دهه آینده تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین افشین، در جمع خبرنگاران با تشریح ابعاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: موضوع فناوری افق بلندمدت دارد و نباید انتظار بازدهی آنی از آن داشت.

وی افزود: برای نمونه، ساختمانی که امروز احداث می‌شود دست‌کم ۳۰ سال عمر مفید دارد؛ اگر امروز از فناوری‌های نوین در ساخت آن استفاده نکنیم، اتلاف انرژی ناشی از این غفلت تا سه دهه استمرار خواهد یافت، چرا که تخریب و بازسازی مجدد عایق دیوارها، کف و سقف پس از احداث، بار مالی بسیار سنگینی دارد و در عمل ناممکن است.

افشین یادآورشد: در حوزه خودرو نیز تغییر موتور و ارتقای فناوری به کار رفته، فرایندی است که حداقل سه سال بعد آثار عینی خود را روی تولیدات نشان می‌دهد؛ بنابراین توافق امروز، تصمیم‌گیری برای آینده انرژی کشور است.

وی مانع اصلی در به‌کارگیری فناوری‌های کاهنده مصرف را نبود مزیت اقتصادی دانست و اعلام کرد: دانشمندان، پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان ما در ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات فنی و نقطه‌ای هیچ مشکلی ندارند؛ گره اصلی در ایجاد بازار و طراحی درست نظام حکمرانی است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، گفت: در معاونت علمی با هم‌افزایی سازمان بهینه‌سازی و صندوق نوآوری و شکوفایی، بنا داریم بازار بزرگی برای انرژی ایجاد کنیم تا با تلفیق ابزار‌های تشویقی، تنبیهی، الزام‌آور و ایجاد مزیت اقتصادی، مسیر ورود و استقرار فناوری‌های نو به صنعت هموار شود.

وی با اشاره به اتلاف منابع در پیچ‌وخم‌های دیوان‌سالاری خاطرنشان کرد: گاهی یک قرارداد مهار گاز‌های مشعل (فلر) پنج سال معطل چانه‌زنی بر سر یک سال بیشتر یا کمتر بودن تعهدات می‌ماند و هزینه‌های هنگفت «عدم‌النفع» نادیده گرفته می‌شود. هوشمندسازی واقعی به معنای انتقال فرایند‌های معیوب کاغذی به سامانه‌های دیجیتال نیست؛ حکمرانی شایسته ایجاب می‌کند ابتدا ساختار‌های فکری کهنه و فرایند‌های معیوب را اصلاح و بهینه کنیم و سپس وارد مرحله دیجیتالی‌سازی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای شویم.

ساختمان‌سازی و مبحث ۱۹؛ گلوگاه اصلی مهار اتلاف گاز

افشین ساختمان‌ها را کانون اصلی هدررفت گاز در کشور دانست و با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق ضوابط توضیح داد: ویرایش زمستان ۱۴۰۳ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از مترقی‌ترین چارچوب‌های مدیریت مصرف است؛ چرا که چرخه کامل عمر مصالح را از مبدا تولید و میزان انرژی مصرف‌شده در کارخانه تا زمان تخریب و قابلیت بازیافت پسماند آن در نظر می‌گیرد.

به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، توجه هم‌زمان به این زنجیره، عایق‌بندی اصولی و سامان‌دهی سیستم‌های حرارتی مانع از آن می‌شود که با خاموش کردن سامانه گرمایشی، فضای مسکونی ظرف چند دقیقه سرد شود.

وی با اشاره به برنامه سامان‌دهی لوازم سرمایشی و گرمایشی و مصرف دائمی تجهیزاتی همچون یخچال و فریزر ادامه داد: در حوزه سرمایش باید نگرش‌های جزیره‌ای اصلاح شود؛ کولر‌های آبی حجم زیادی آب مصرف می‌کنند و هوای آلوده را انتقال می‌دهند. سیاست درست، تعیین استاندارد‌های سخت‌گیرانه، گران کردن مصرف در وسایل پرمصرف و هدایت بازار به سمت کولر‌های گازی با بالاترین رده بازدهی انرژی و متمرکزسازی سامانه‌های سرمایشی در مجتمع‌های بزرگ است.

معاون علمی رئیس‌جمهور تاکید کرد: مهار ناترازی نیازمند اقدامات چندوجهی در حوزه‌های حمل‌ونقل، بازنگری در طراحی موتور خودرو‌ها و نوسازی لوازم خانگی و صنعتی است و به‌زودی اخبار امیدبخشی در حوزه ارتقای فناوری موتور خودرو‌های داخلی به اطلاع عموم خواهد رسید.