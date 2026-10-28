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دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به اهمیت مسئله پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی گفت: کوتاهترین راه، کم هزینهترین و با دوامترین راهی که دشمن میتواند بر کشورهای اسلامی سلطه پیدا کند، از بین بردن اعتقادات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت الله محمدمهدی شبزندهدار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه از بخشهای مختلف مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی بازدید کرد و در جمع کارشناسان پاسخگو حضور یافت.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه در جمع کارشناسان پاسخگوی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با پر اهمیت خواندن این کارگفت: حلقه اتصال معارف دینی به مردم، عزیزانی هستند که آن معارف را به طور صحیح دریافت میکنند و به عبادالله منتقل میکنند.
وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به شبهات افزود: مهمتر از مسئله نظامی، زوال یا تشکیک در اعتقادات است. بهترین راه، کم هزینهترین و با دوامترین راهی که دشمن میتواند بر کشورهای اسلامی سلطه پیدا کند، از بین بردن اعتقادات است.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه ادامه داد: احکامی که خداوند متعال جَعل فرموده است برای به نتیجه رسیدن به تنهایی کفایت نمیکنند و به یک مکمل و متمم نیاز دارند و آن متمم این است که افرادی این معارف را به طور کامل دریافت کنند و این دریافتها را در قالبهای متناسب به تشنگان حقیقت منتقل کنند.
وی افزود: پاسخگویی به شبهات قطعا مورد عنایت الهی و اهل بیت علیهم السلام است و مصداق احسان به اسلام و عبادالله میباشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: یکی از ارکان مهمی که باعث میشود تا یک پاسخ به دل بنشیند، این است که مخاطب به تقوا، علم و خداترسی فرد پاسخگو اعتقاد داشته باشد و باور داشته باشد که پاسخگو بر اساس تمایلات شخصی پاسخی نمیدهد.
وی با اشاره به مظاهر مختلف مسئله عفاف بیان داشت: یک روحانی و مبلغ زمانی مؤثر است که مردم او را به عفاف و وَرَع بشناسند. این عفاف و وَرَع در مسائل مالی و غیر مالی برای او نفوذ کلام میآورد.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به لزوم بهره گیری از برهانها و استدلالهای قاطع در پاسخگویی به مسائل دینی گفت: اگر پاسخگو میبیند که در موردی به پاسخ مستحکمی برای سؤال مطرح شده استحضار ندارد، راه درست این است که پاسخ دادن را به زمان دیگری موکل کند و یا فرد سؤال کننده را به شخص دیگری رجوع دهد.
وی در خصوص اهمیت توسل اظهار داشت: کسانی که در مقام تبلیغ دین هستند باید پیوسته به درگاه حق تعالی و اولیاء او التجاء داشته باشند و این ارتباط معنوی بسیار ارزشمند و مؤثر است.
آیت الله شبزندهدار خطاب به کارشناسان پاسخگوی مرکز ملی پاسخگویی به شبهات ابراز داشت: اولین مطلبی که مبلغین و پاسخگویان باید به آن توجه داشته باشند این است که باید قول سدید و برهان قاطع داشته باشند.
وی ادامه داد: دومین مطلب این است که در مقام پاسخگویی نباید از استدلالهای متکلفانه استفاده کرد، بلکه باید از بیان روشن و مبتنی بر واضحات و امور فطری استفاده شود.
وی استفاده نکردن از مغالطه و استدلالهای باطل برای مجاب کردن فرد سؤال کننده را سومین مطلبی عنوان کرد که مبلغین و پاسخگویان دینی باید رعایت کنند و بیان داشت: احکام و معارف اسلام بر پایههای صحیح استوار است و نباید از استدلالهای ناصحیح برای اثبات یک مطلب صحیح استفاده کرد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه در بخش پایانی سخنان خود «احسن عملا» بودن را هدف از خلقت عنوان کرد و گفت: آنچه که ماده امتحانی بشر است این است که «ایکم احسن عملا» هستید.
وی شرط لازم برای «احسن» شدن عمل را داشتن نیت الهی دانست و گفت: پیروزی و استمرار این انقلاب با تمام هجمههایی که از قبل از پیروزی انقلاب تا امروز ادامه دارد و باعث شده است که این انقلاب روز به روز پیشرفت داشته باشد، نیت خالص دو امام امت و ملت ولایتمدار و دلداده اسلام بوده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به مصادیقی از نیت خالصانه امام خمینی (قدس سره) و رهبر شهید انقلاب ابراز امیدواری کرد: إن شاء الله خداوند به همه ما توفیق خدمت خالصانه به اسلام را عطا بفرماید.