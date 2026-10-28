دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به اهمیت مسئله پاسخگویی به سؤالات و شبهات دینی گفت: کوتاه‌ترین راه، کم هزینه‌ترین و با دوام‌ترین راهی که دشمن می‌تواند بر کشور‌های اسلامی سلطه پیدا کند، از بین بردن اعتقادات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه از بخش‌های مختلف مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی بازدید کرد و در جمع کارشناسان پاسخگو حضور یافت.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در جمع کارشناسان پاسخگوی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با پر اهمیت خواندن این کارگفت: حلقه اتصال معارف دینی به مردم، عزیزانی هستند که آن معارف را به طور صحیح دریافت می‌کنند و به عبادالله منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی به شبهات افزود: مهم‌تر از مسئله نظامی، زوال یا تشکیک در اعتقادات است. بهترین راه، کم هزینه‌ترین و با دوام‌ترین راهی که دشمن می‌تواند بر کشور‌های اسلامی سلطه پیدا کند، از بین بردن اعتقادات است.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه ادامه داد: احکامی که خداوند متعال جَعل فرموده است برای به نتیجه رسیدن به تنهایی کفایت نمی‌کنند و به یک مکمل و متمم نیاز دارند و آن متمم این است که افرادی این معارف را به طور کامل دریافت کنند و این دریافت‌ها را در قالب‌های متناسب به تشنگان حقیقت منتقل کنند.

وی افزود: پاسخگویی به شبهات قطعا مورد عنایت الهی و اهل بیت علیهم السلام است و مصداق احسان به اسلام و عبادالله می‌باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: یکی از ارکان مهمی که باعث می‌شود تا یک پاسخ به دل بنشیند، این است که مخاطب به تقوا، علم و خداترسی فرد پاسخگو اعتقاد داشته باشد و باور داشته باشد که پاسخگو بر اساس تمایلات شخصی پاسخی نمی‌دهد.

وی با اشاره به مظاهر مختلف مسئله عفاف بیان داشت: یک روحانی و مبلغ زمانی مؤثر است که مردم او را به عفاف و وَرَع بشناسند. این عفاف و وَرَع در مسائل مالی و غیر مالی برای او نفوذ کلام می‌آورد.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به لزوم بهره گیری از برهان‌ها و استدلال‌های قاطع در پاسخگویی به مسائل دینی گفت: اگر پاسخگو می‌بیند که در موردی به پاسخ مستحکمی برای سؤال مطرح شده استحضار ندارد، راه درست این است که پاسخ دادن را به زمان دیگری موکل کند و یا فرد سؤال کننده را به شخص دیگری رجوع دهد.

وی در خصوص اهمیت توسل اظهار داشت: کسانی که در مقام تبلیغ دین هستند باید پیوسته به درگاه حق تعالی و اولیاء او التجاء داشته باشند و این ارتباط معنوی بسیار ارزشمند و مؤثر است.

آیت الله شب‌زنده‌دار خطاب به کارشناسان پاسخگوی مرکز ملی پاسخگویی به شبهات ابراز داشت: اولین مطلبی که مبلغین و پاسخگویان باید به آن توجه داشته باشند این است که باید قول سدید و برهان قاطع داشته باشند.

وی ادامه داد: دومین مطلب این است که در مقام پاسخگویی نباید از استدلال‌های متکلفانه استفاده کرد، بلکه باید از بیان روشن و مبتنی بر واضحات و امور فطری استفاده شود.

وی استفاده نکردن از مغالطه و استدلال‌های باطل برای مجاب کردن فرد سؤال کننده را سومین مطلبی عنوان کرد که مبلغین و پاسخگویان دینی باید رعایت کنند و بیان داشت: احکام و معارف اسلام بر پایه‌های صحیح استوار است و نباید از استدلال‌های ناصحیح برای اثبات یک مطلب صحیح استفاده کرد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در بخش پایانی سخنان خود «احسن عملا» بودن را هدف از خلقت عنوان کرد و گفت: آنچه که ماده امتحانی بشر است این است که «ایکم احسن عملا» هستید.

وی شرط لازم برای «احسن» شدن عمل را داشتن نیت الهی دانست و گفت: پیروزی و استمرار این انقلاب با تمام هجمه‌هایی که از قبل از پیروزی انقلاب تا امروز ادامه دارد و باعث شده است که این انقلاب روز به روز پیشرفت داشته باشد، نیت خالص دو امام امت و ملت ولایتمدار و دلداده اسلام بوده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به مصادیقی از نیت خالصانه امام خمینی (قدس سره) و رهبر شهید انقلاب ابراز امیدواری کرد: إن شاء الله خداوند به همه ما توفیق خدمت خالصانه به اسلام را عطا بفرماید.

گفتنی ست در ابتدای این بازدید، مدیران مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گزارشی از وضعیت، عملکرد و برنامه‌های این مرکز ارائه کردند و آیت الله شب‌زنده‌دار نیز بر لزوم پشتیبانی علمی از کارشناسان پاسخگو تأکید کرد.