دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با توجه به برگزاری انتخابات مجلس رژیم صهیونیستی نوشت: مردم ما به‌‌خوبی می‌دانند که سگ زرد برادر شغال است و همه صهیونیست‌ها خوی نسل‌کشی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زینب سلیمانی در فضای مجازی در واکنش به برگزاری انتخابات در سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد: نتیجه هر نمایشی در رژیم جعلی صهیونیستی هیچ تأثیری در اراده ملت ایران ندارد.

دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در این پیام نوشت: مردم ما به‌‌خوبی می‌دانند که سگ زرد برادر شغال است و همه صهیونیست‌ها خوی نسل‌کشی دارند؛ ایمان و اتکای ما به قدرت خداوند قادر است: وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ.