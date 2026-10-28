وزیر آموزش‌وپرورش در پی حادثه تلخ سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان هنرستان جوارکارخانه‌ای شیشه شهرستان اردکان و جان‌باختن حمیدرضا صلاحی، در گفت وگوی تلفنی با خانواده این دانش‌آموز ضمن ابراز همدردی و تسلیت بر رسیدگی فوری به وضعیت درمانی مصدومان، بررسی دقیق علل حادثه و برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر آموزش‌وپرورش در پی حادثه تلخ سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان هنرستان جوارکارخانه‌ای شیشه شهرستان اردکان و جان‌باختن حمیدرضا صلاحی، در گفت وگوی تلفنی با خانواده این دانش‌آموز ضمن ابراز همدردی و تسلیت بر رسیدگی فوری به وضعیت درمانی مصدومان، بررسی دقیق علل حادثه و برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد.

در پی وقوع سانحه دلخراش سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان در شهرستان اردکان که به جان‌باختن حمیدرضا صلاحی، دانش‌آموز هنرستان جوارکارخانه‌ای، انجامید، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در گفت و گوی تلفنی ضمن تسلیت و ابراز همدری با خانواده این دانش‌آموز، بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه به ابعاد این حادثه تأکید کرد.

در این پیگیری، رسیدگی سریع به وضعیت درمانی مصدومان، فراهم‌کردن خدمات پزشکی موردنیاز و استمرار مراقبت‌های درمانی از اولویت‌های اصلی عنوان شد تا روند درمان آسیب‌دیدگان بدون وقفه دنبال شود.

وزیر آموزش‌وپرورش بر بررسی دقیق و کارشناسی علل وقوع حادثه، روشن‌شدن ابعاد اجرایی و فنی آن و شناسایی عوامل احتمالی قصور تأکید کرد؛ موضوعی که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وزیر آموزش‌وپرورش ضمن ابراز تأسف از این ضایعه دردناک، پیگیری ابعاد حادثه و توجه به وضعیت مصدومان و خانواده‌های آسیب‌دیده را از موضوعات مهم و ضروری این پرونده اعلام کرد.