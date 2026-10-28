معاون آموزش ابتدایی و نماینده وزیر آموزش و پرورش با حضور در منزل خانواده مرحوم «حمیدرضا صلاحی»، دانش‌آموز جان‌باخته در حادثه سرویس ایاب و ذهاب اردکان، ضمن ابراز همدردی عمیق، پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش را به خانواده داغدار ایشان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دنبال سانحه تلخ و دلخراش صبح امروز برای سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان هنرستان جوارکارخانه‌ای شیشه شهرستان اردکان که منجر به اندوه جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی کشور شد،

رضوان حکیم‌زاده، نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش و معاون آموزش ابتدایی با همراهی مدیران استانی و شهرستانی، با حضور در منزل خانواده دانش‌آموز فقید «حمیدرضا صلاحی»، از نزدیک با خانواده داغ‌دیده، پدر، مادر و بستگان این عزیز سفرکرده دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در این دیدار صمیمی و مالامال از حزن و اندوه، ضمن ابراز تسلیت و همدردی عمیق از سوی خود، وزیر آموزش و پرورش و مجموعه نظام تعلیم و تربیت کشور، این ضایعه دردناک را به خانواده صلاحی و مردم اردکان تسلیت گفت و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

حکیم‌زاده در سخنانی با تجلیل از جایگاه و منزلت دانش‌آموزان و اشاره به تاثر عمیق جامعه فرهنگی کشور از این واقعه تلخ، تأکید کرد: واژه‌ها از بیان عمق غم و اندوه ناشی از این حادثه ناگوار قاصرند. فرزند عزیز شما، فرزند همه ما در خانواده بزرگ آموزش و پرورش بود و فقدان این دانش‌آموز عزیز، داغی سنگین بر دل‌های همه ما گذاشت. امروز در اینجا حضور یافته‌ایم تا به سهم خود در این مصیبت بزرگ شریک باشیم و اعلام کنیم که مجموعه وزارت آموزش و پرورش در این لحظات سخت و جانکاه، با تمام وجود در کنار شماست و از هیچ تلاشی برای حمایت از خانواده محترم شما دریغ نخواهد کرد.

وی گفت: مسئولان استانی و شهرستانی و دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری دقیق و همه‌جانبه ابعاد و علل وقوع این حادثه تلخ را در دستور کار قرار داده‌اند و حقوق قانونی و اداری این خانواده با جدیت دنبال خواهد شد.