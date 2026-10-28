پخش زنده
امروز: -
هفته دوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه یک در سالن شهیدان دستجردی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در گروه یک چهارشنبه در سالن شهیدان دستجردی برگزار شد که در پایان تیم استقلال اراک با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم بنیاد انوری تهران به برتری دست یافت.
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال اراک در ابتدا آمده است):
۵۷ کیلوگرم: عرشیا حدادی ۶ – عرفان سیری ۷،
۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی ۱۱ – حسین آرین صفر
۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی ۱۱ – سام سیار صفر
۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل ۹ – سام ارشد ۴،
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۱۱ – رضا حاجیوند صفر
۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی ۶ – امیرعلی فراستی ۱۱،
۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان ۹ – ساجد شاهوردی ۳،
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور ۱ – محمدمهدی هداوند ۲،
۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوئیان ۵ – حسین مفیدی صفر
۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده ۳ – عباس لشگری ۲