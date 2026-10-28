لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، پیروزی استقلال اراک مقابل بنیاد انوری تهران

لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، پیروزی استقلال اراک مقابل بنیاد انوری تهران



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم از بیست و ششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه یک چهارشنبه در سالن شهیدان دستجردی برگزار شد که در پایان تیم استقلال اراک با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم بنیاد انوری تهران به برتری دست یافت.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال اراک در ابتدا آمده است):

۵۷ کیلوگرم: عرشیا حدادی ۶ – عرفان سیری ۷،

۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی ۱۱ – حسین آرین صفر

۶۵ کیلوگرم: یاسین رضایی ۱۱ – سام سیار صفر

۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل ۹ – سام ارشد ۴،

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی ۱۱ – رضا حاجیوند صفر

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی ۶ – امیرعلی فراستی ۱۱،

۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان ۹ – ساجد شاهوردی ۳،

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور ۱ – محمدمهدی هداوند ۲،

۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوئیان ۵ – حسین مفیدی صفر

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده ۳ – عباس لشگری ۲