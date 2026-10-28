به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمود حیدری سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در یونان پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، سفیر جدید کشورمان برنامه پیشنهادی خود درباره روابط دوجانبه تهران-آتن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان، با اشاره به پیشینه تاریخی روابط بین ایران و یونان به عنوان دو تمدن کهن، بر ضرورت پیگیری و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و یونان در چارچوب توافقات و اسناد همکاری میان دو کشور تأکید کرد.

محمود حیدری پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در یونان، دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه بوده است.