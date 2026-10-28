دبیرکل حزب‌الله لبنان اعلام کرد: جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی با بهانه‌های مختلف به راه انداخته، با هدف گسترش قلمرو و تحقق طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» انجام شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر نقش مقاومت در مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی، حمایت آمریکا و کشور‌های غربی از این رژیم را عامل تداوم جنگ و جنایت علیه فلسطینیان دانست.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به شکل‌گیری مقاومت در منطقه تصریح کرد: مقاومت در واکنش به اشغالگری اسرائیل و حمایت قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا از این رژیم شکل گرفته است.

شیخ قاسم گفت حزب‌الله از زمان تأسیس، در کنار نیرو‌های مقاومت در لبنان و منطقه، برای مقابله با اشغالگری و آزادسازی سرزمین‌ها فعالیت کرده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره لبنان گفت مقاومت و فداکاری‌های مردم این کشور مانع از پیشروی بیشتر اسرائیل و ایجاد شهرک‌های آن در خاک لبنان شده است.

دبیرکل مقاومت اسلامی لبنان اضافه کرد بدون مقاومت، اسرائیل به آنچه امروز در مرز‌های لبنان متوقف شده، بسنده نمی‌کرد.

قاسم همچنین با اشاره به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی از ناکامی این رژیم در دستیابی به اهداف خود و وجود بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سخن گفت و نتایج انتخابات رژیم اشغالگر را یکی از جلوه‌های این ناکامی توصیف کرد.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد وضعیت آمریکا، «آمریکای سلطه‌گر»، نیز بهتر از وضعیت اسرائیل نیست.

دبیرکل حزب‌الله لبنان با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در منطقه، بر ادامه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی ضرورت عقب‌نشینی این رژیم از خاک لبنان و مخالفت با خلع سلاح حزب‌الله تا پایان اشغالگری تأکید کرد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان، با اشاره به تحولات منطقه‌ای افزود که ناتوانی آمریکا در سیطره بر ایران آشکار شده است؛ به ویژه در شرایطی که واشنگتن در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود دچار سردرگمی است.

قاسم همچنین گفت آمریکا با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌روست، جایگاه جهانی خود را از دست داده و درصدد خروج از منطقه است.

او با تأکید بر ادامه مقاومت در لبنان گفت این جریان در برابر هرگونه تجاوز علیه خود و لبنان ایستادگی خواهد کرد و تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد و حملات اسرائیل متوقف نشده است، موضوع خلع سلاح مقاومت قابل مذاکره نیست.

دبیرکل حزب‌الله خواستار عقب‌نشینی اسرائیل بر اساس توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و بر استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی تأکید کرد.

قاسم همچنین توافق «چارچوب» را فاقد اعتبار دانست و گفت این توافق امتیاز‌هایی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که حق آن نیست و از مؤلفه‌های قدرت لبنان چشم‌پوشی می‌کند.

او در ادامه، توافق ایران و آمریکا را مهم ارزیابی کرد و آن را در کنار پایداری مقاومت، مردم لبنان و حامیان آن، یکی از منابع قدرت موجود دانست. این توافق پس از اعلام تفاهم‌نامه، در کاهش سطح حملات علیه لبنان مؤثر بوده است.

دبیرکل حزب‌الله افزود جمهوری اسلامی ایران، توقف حملات اسرائیل علیه لبنان و عقب‌نشینی این رژیم از خاک این کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.

قاسم همچنین با تأکید بر اینکه برای حزب‌الله تفاوتی ندارد چه کسی بر رژیم صهیونیستی حکومت کند، گفت این رژیم نمی‌تواند به اشغالگری ادامه دهد و باید خاک لبنان را ترک کند.

او در بخش دیگری از سخنانش خواستار پایان دادن به «قیمومت آمریکا بر لبنان» شد و دخالت واشنگتن در بخش‌هایی از ساختار دولت لبنان را در حکم نقض حاکمیت ملی برشمرد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان با متهم کردن رژیم اشغالگر قدس به توسعه‌طلبی و تلاش برای تحقق طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ»، حمایت آمریکا و کشور‌های غربی را عامل تثبیت اشغالگری و ارتکاب جنایات علیه ملت فلسطین دانست.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اعلام کرد جنگ‌هایی که اسرائیل با بهانه‌های واهی به راه انداخته، با هدف توسعه‌طلبی و تحقق طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» انجام می‌شوند.

قاسم همچنین توافق‌هایی مانند مادرید و اسلو را گام‌هایی برای تثبیت اراضی اشغال‌شده توصیف کرد و گفت این توافق‌ها در حالی به تثبیت اشغالگری کمک کردند که اسرائیل در انتظار فرصتی برای آغاز جنگی جدید بود.

او در ادامه تأکید کرد که بدون حمایت آمریکا و کشور‌های غربی، رژیم صهیونیستی حتی قادر به تثبیت اشغالگری خود نیز نبود، چه رسد به گسترش آن.

قاسم حمایت آمریکا و کشور‌های غربی از رژیم اشغالگر را عامل ارتکاب جنایات علیه فلسطینیان در نوار غزه، کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین دانست و بر پایداری مردم فلسطین در برابر اشغالگری تأکید کرد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد حمایت آمریکا و غرب از اسرائیل عامل ارتکاب «جنایات نسل‌کشی» علیه ملت فلسطین است.