معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر ظرفیت شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی و ارتباطی گفت: برای ارتقای امنیت سایبری کشور باید به تولیدهای داخلی متکی باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، برگزار و موضوع‌هایی از جمله ارتقای امنیت سایبری، حمایت از نیروی انسانی متخصص، تدوین قوانین فضای دیجیتال، بیمه شاغلان سکو‌های اینترنتی و توسعه تجهیزات بومی ارتباطی، بررسی شد.

عارف در این نشست با توجه به روند قابل قبول فعالیت ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار داشت: با وجود اقدام‌های انجام‌شده، باید در این عرصه جدی‌تر فعالیت کنیم و نقش فضای مجازی را در توسعه فناوری‌ها و پیشرفت کشور در اولویت قرار دهیم.

برای دستیابی به جایگاه نخست منطقه در فناوری‌های نوظهور باید جدی‌تر عمل کنیم

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به رهنمود‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان کشور گفت: توجه به فناوری‌های پیشرفته، سمت‌ و سوی اصلی فرموده‌های ایشان بود.

او اضافه کرد: اگر به دنبال دستیابی به هدف خود، یعنی جایگاه اول منطقه در زمینه فناوری‌های نوظهور هستیم، باید وظیفه‌های ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

هشدار درباره کاهش نیروی انسانی با کیفیت در عرصه امنیت سایبری

عارف با توجه به گزارش رئیس مرکز افتا در نشست هیئت دولت گفت: کشور در زمینه امنیت سایبری با چند چالش روبرو بوده که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها، تربیت و حفظ نیروی انسانی است.

او تصریح کرد: برنامه‌ریزان کشور تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده‌اند و به همین علت، شاهد کاهش نیروی انسانی با کیفیت در عرصه‌های مختلف، از جمله امنیت سایبری هستیم.

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص دستور داد که پیشنهاد‌های لازم برای حل این مسئله، پیش از نهایی‌شدن لایحه بودجه سال آینده، تهیه شود تا دولت، آن را بررسی کند.

عارف، همچنین خواستار برنامه‌ریزی مشترک ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی و ستاد توسعه علوم و فناوری افتا برای حل چالش‌های امنیت سایبری کشور شد.

برای مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال آمادگی نداریم

در ادامه نشست، اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره «بیمه تأمین اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمت‌های حمل‌ و نقل بار و مسافر در سکو‌های مجازی» بررسی و درباره آن، تبادل نظر شد.

عارف در این بخش با انتقاد از عقب‌ماندگی نظام حقوقی کشور در برابر تحول‌های فضای دیجیتال گفت: مانند دو دهه اخیر، به‌هیچ‌وجه آمادگی مواجهه حقوقی با مسائل فضای دیجیتال را نداریم و گاه به اجبار برای فضای دیجیتال، احکامی بر اساس فضای واقعی صادر می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.

او هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، ممکن است با بحران در این عرصه روبرو شویم.

دستور تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قانون‌های فضای دیجیتال

معاون اول رئیس‌ جمهور در ادامه دستور داد تا کارگروهی دائمی با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و با حضور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود.

بر اساس این دستور، کارگروه یادشده موظف است که قانون‌های عرصه فضای دیجیتال را به‌تدریج، بررسی و تدوین کند تا زمینه مواجهه حقوقی متناسب با ویژگی‌های این فضا فراهم شود.

مهلت یک‌ هفته‌ای به سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه پیشنهاد درباره بیمه شاغلان سکو‌های اینترنتی

در بررسی اصلاح آیین‌نامه بیمه ارائه‌کنندگان خدمت‌های حمل‌ و نقل بار و مسافر در سکو‌های مجازی، پیشنهاد‌هایی از جمله مطالعه الگو‌های جهانی مشابه درباره اجباری یا اختیاری‌بودن بیمه و بررسی نظام بیمه‌ای شاغلان سکویی بر اساس الگوی سه‌جانبه تسهیلگر، کارپذیر و کارفرما مطرح شد.

عارف به سازمان تأمین اجتماعی دستور داد که در یک هفته، پیشنهاد‌های خود را بر اساس قانون‌های این سازمان و حقوق اجتماعی افراد درباره بیمه ارائه‌کنندگان خدمت‌های حمل‌ و نقل بار و مسافر در سکو‌های مجازی ارائه کند تا بررسی شود.

تصویب دستور کار بومی‌شدن تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات

در ادامه این نشست، دستور کار «تعیین عمق ساخت داخل محصول‌های اولویت‌دار و دارای فناوری‌های بالای شبکه ملی اطلاعات» با هدف بومی‌شدن تجهیزات مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسید.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به اهمیت این مصوبه گفت: کشور در عرصه شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، ظرفیت خوبی دارد و باید برای ارتقای امنیت سایبری کشور به تولیدهای داخلی متکی باشیم.

تصویب سندهای تحول دیجیتال وزارت‌های امور خارجه و نفت

در بخش پایانی نشست ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی، سند تحول دیجیتال وزارت‌های امور خارجه و نفت، بررسی شد و به تصویب رسید.