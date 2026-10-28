به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از سایت پلیس اردبیل، سردار عادل منیر روز چهارشنبه اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل طرح مبارزه با قاچاق دام زنده و نهاده‌های دامی را به مدت چهار روز و با محوریت ارتقای امنیت غذایی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح ۶ هزار و ۹۵۰ قطعه طیور زنده به ارزش ۶۵ میلیارد ریال، ۷۶ تن و ۳۹۰ کیلو نهاده دامی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال و ۲۰ هزار و ۶۹۳ قلم انواع کالا‌های قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستگیری ۱۴ نفر، تشکیل ۱۱ فقره پرونده و توقیف یک دستگاه خودرو در این طرح گفت: در این طرح ۸۲ واحد صنفی و انبار مورد بازدید قرار گرفت که یک واحد پلمب شد.

سردار منیر تصریح کرد: از مردم می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا در اسرع وقت با متخلفان و مجرمان برخورد شود.