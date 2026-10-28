

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نونهالان ایران در ادامه مسابقات دسته B و جام جهانی کمتر از ۱۵ سال جمهوری آذربایجان، پس از پیروزی مقابل چین، به مصاف امارات رفت و در نهایت مقابل این تیم به برتری ۳ بر ۲ رسید.

مهدی دهقان (یک) امیر محمد مشفقی (۲۳) و رضا نوروزی (۲۹) برای ایران گلزنی کردند تا شاگردان مصطفی قنبرپور با پیروزی در این مسابقه برای کسب رتبه‌های اول تا هشتم سطح B به رقابت‌های خود ادامه بدهند.

سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیرمحمد مشفقی، رضا نوروزی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب ابتدایی تیم نونهالان را در این مسابقه تشکیل دادند.

نکته قابل توجه این است کشور‌هایی مثل آرژانتین، ساحل عاج، سنگال، کاستاریکا، ازبکستان، کرواسی، انگلیس، ترکیه، مجارستان و پرتغال در حال حاضر پس از اتمام مرحله نخست مانند ایران در مرحله بعدی در جمع ۳۲ تیم دسته B حضور دارند.