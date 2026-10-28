به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جمعی از سران طوایف و عشایر عراق عصر امروز و امشب در قالب دو پرواز از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد وارد مشهد مقدس شدند و مورد استقبال علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور قرار گرفتند.

این میهمانان به‌منظور شرکت در مراسم قدردانی از نقش وفادارانه عشایر عراق در تشییع تاریخی پیکر مطهر امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی به مشهد سفر کرده‌اند.

این میزبانی با عنوان «مهمان‌نوازی رضوی» و با تأکید بر پیوندهای برادرانه ملت‌های ایران و عراق، نمادی از قدردانی از وفاداری عشایر عراق و تجسمی از برادری و پیوندهای عمیق میان دو ملت است.