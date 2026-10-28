به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حقوق اساسی مردم و نقش مجلس در صیانت از این حقوق گفت: نمایندگان ملت به‌عنوان بخشی از ارکان حاکمیت، علاوه بر پاسخ‌گویی به مردم، مسئولیت مطالبه‌گری از دولت و سایر بخش‌های حاکمیت را بر عهده دارند تا حقوق ملت به‌درستی تأمین و تضمین شود.

هیچ سطح مدیریتی از نظارت مستثنا نیست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد‌های نظارتی این سازمان افزود: سازمان بازرسی در چارچوب وظایف قانونی خود، علاوه بر نظارت و بازرسی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری اجرای صحیح قوانین را دنبال می‌کند و در این مسیر، هیچ سطح مدیریتی از نظارت مستثنا نیست؛ به‌گونه‌ای که در دوره‌های اخیر، پرونده‌هایی درباره برخی مسئولان عالی اجرایی، از جمله وزیران و معاونان وزیر، تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته یا همچنان در دست پیگیری است.

تشکیل کارگروه‌های ویژه برای کالا‌های اساسی

جهانگیر با اشاره به پرونده‌های مهم سازمان بازرسی در حوزه چای و نهاده‌های دامی گفت: مقابله با مظاهر فساد، ریشه‌ها و بستر‌های شکل‌گیری آن، از محور‌های جدی فعالیت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی است و این رویکرد با تأکیدات رئیس قوه قضائیه با قدرت و قاطعیت دنبال می‌شود. وی افزود: سازمان بازرسی در حوزه کالا‌های اساسی نیز کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل داده و با رویکرد مسئله‌محوری و تمرکز بر مسائل کلان و موضوعاتی که آثار مستقیمی بر زندگی مردم دارند، اقدامات نظارتی خود را پیگیری می‌کند.

تفکیک تعامل سازنده از مماشات

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت تفکیک تعامل سازنده از مماشات با متخلفان افزود: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها زمانی مورد حمایت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی است که در چارچوب قانون و با هدف تسریع در حل مشکلات مردم انجام شود؛ اما اگر به هر عنوانی، زمینه تعلل در رسیدگی به فساد یا کاهش قاطعیت در مقابله با بستر‌های فساد فراهم شود، نه‌تنها قابل تأیید نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد‌های جدید باشد.

فعالیت ۴۷ تیم بازرسی ویژه برای بررسی شرکت‌های دولتی

جهانگیر با اشاره به مأموریت جدید سازمان بازرسی کل کشور در زمینه بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت گفت: در اجرای مأموریت ابلاغی رئیس قوه قضائیه، فعالیت ۴۷ تیم بازرسی ویژه در سراسر کشور به‌صورت شبانه‌روزی آغاز شده و این تیم‌ها اطلاعات قابل‌توجهی درباره عملکرد شرکت‌های مذکور جمع‌آوری کرده‌اند که نتایج آن پس از طی مراحل قانونی به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تداوم فعالیت هیئت ویژه ارزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از تداوم فعالیت هیئت ویژه ارزی خبر داد و افزود: رسیدگی به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان، واردکنندگان، تراستی‌ها، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و نیز تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کارگروه‌های این هیئت با جدیت و به صورت فوق‌العاده دنبال می‌شود و نتایج اقدامات انجام‌شده به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نظارت مستمر بر تأمین کالا‌های اساسی

جهانگیر با اشاره به نظارت مستمر سازمان بازرسی برای تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و جلوگیری از بروز اختلال در دسترسی مردم به این کالا‌ها گفت: کمبود‌ها به‌طور مستمر شناسایی و رصد شده و در موارد لازم، هشدار‌های مقتضی به دولت داده شده است. همچنین سازمان بازرسی در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای رفع موانع موجود از ظرفیت مراجع ذی‌ربط استفاده کرده است.

پیگیری مطالبات گندم‌کاران

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مطالبات گندم‌کاران افزود: سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری‌های متعددی انجام داده و با مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع تأمین منابع موردنیاز را دنبال کرده است. همچنین پیگیری‌های لازم از سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات گندم‌کاران صورت گرفته است.

مقابله با جنگل‌خواری و مدیریت منابع آب

جهانگیر، مقابله با جنگل‌خواری را یکی از برنامه‌های جدی سازمان در دوره جدید دانست و با اشاره به تهدید‌های پیش روی منابع طبیعی کشور گفت: جنگل‌خواری، آتش‌سوزی‌های عمدی، قاچاق چوب و تخریب عرصه‌های جنگلی، سرمایه‌های ملی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. وی با تأکید بر اهمیت جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان بخشی ارزشمند از میراث طبیعی و تاریخی ایران گفت: حفاظت از این سرمایه ملی مستلزم اجرای دقیق قوانین، مقابله با عوامل تخریب و همکاری مؤثر مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی است.

بحران کم‌آبی و ضرورت مدیریت منابع آب

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بحران کم‌آبی و ضرورت مدیریت منابع محدود آب کشور افزود: با توجه به سهم بالای بخش کشاورزی از مصرف آب، افزایش بهره‌وری، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و بهره‌گیری از منابع جایگزین باید با جدیت دنبال شود. وی استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز شهری و تأمین بخشی از نیاز‌های صنعت را از جمله راهکار‌های مدیریت بهینه منابع آب دانست.

ضعف واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها

جهانگیر یکی دیگر از مسائل مهم دستگاه‌های مرتبط با حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و آب را ضعف برخی واحد‌های حقوقی دانست و تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف دانش حقوقی یا پیگیری ناکافی پرونده‌ها در برخی دستگاه‌ها می‌تواند به تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال منجر شود.

ورود سازمان بازرسی به هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از ورود سازمان بازرسی به موضوع هزینه‌کرد منابع تحت عنوان مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: در مواردی که انحراف از مسیر قانونی شناسایی شده، اقدامات لازم برای بازگرداندن وجوه انجام گرفته است. در همین راستا، پس از هشدار سازمان بازرسی، مبالغ قابل‌توجهی از سوی برخی دریافت‌کنندگان این منابع بازگردانده شده است.

پیشنهاد برگزاری نشست‌های منظم ماهانه با کمیسیون کشاورزی

جهانگیر در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت استمرار تعامل میان سازمان بازرسی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تأکید کرد و گفت: پیشنهاد برگزاری نشست‌های منظم ماهانه با دستور کار مشخص را می‌پذیریم تا مسائل و مشکلات حوزه‌های مرتبط به‌صورت مستمر بررسی و نتایج پیگیری‌ها ارزیابی شود.