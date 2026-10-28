به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دهگلان با حضور دادستان این شهرستان برگزار شد.

در این کارگاه، بر هوشیاری والدین و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی تأکید شد.

جلسه هماهنگی راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قروه با تأکید فرماندار بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و حضور گسترده مردم برگزار شد.



سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از مهلت جاماندگان تحصیل برای ثبت‌نام در مدارس تا ۱۵ آبان خبر داد و تأکید کرد روند نام‌نویسی دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ متوقف نخواهد شد.



حدود ۲۰ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته و فاقد مجوز در سنندج معدوم شد.