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خبرهای گوناگون از نقاط مختلف کردستان در این بسته خبری گردآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کارگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دهگلان با حضور دادستان این شهرستان برگزار شد.
در این کارگاه، بر هوشیاری والدین و حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی تأکید شد.
جلسه هماهنگی راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در قروه با تأکید فرماندار بر آمادگی دستگاههای اجرایی، اجرای برنامههای فرهنگی و حضور گسترده مردم برگزار شد.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش از مهلت جاماندگان تحصیل برای ثبتنام در مدارس تا ۱۵ آبان خبر داد و تأکید کرد روند نامنویسی دانشآموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ متوقف نخواهد شد.
حدود ۲۰ تن مواد غذایی تاریخگذشته و فاقد مجوز در سنندج معدوم شد.