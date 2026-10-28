نمایندگان تیم ملی جودو ایران در روز نخست مسابقات جام آسیا موفق به کسب سه نشان طلا، نقره و برنز شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جودو جام آسیا از چهارشنبه ۶ آبان به میزبانی اردن آغاز شد و ابوالفضل محمودی، مهشید صفری و سمیرا خاک خواه به مصاف حریفان خود رفتند و در پایان به سه نشان طلا، نقره و برنز رسیدند.

در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم ابوالفضل محمودی با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی این وزن را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد. محمودی در مسیر رسیدن به فینال ابتدا هشام الزربا را شکست داد و در ادامه با غلبه بر هیثم المزایده از اردن به روند پیروزی‌های خود ادامه داد. نماینده ایران در مرحله بعد نیز مقابل المهند محمد جغلف از مغرب به برتری رسید و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

ملی‌پوش جودو ایران در دیدار پایانی مقابل معاذ ایژایف از روسیه به میدان رفت و با پیروزی در این مبارزه نشان طلای رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۶ اردن را به دست آورد.

در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم سمیرا خاک‌خواه در نخستین دیدار مقابل مارینا آژینو از قبرس به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد، اما در ادامه مقابل هدیل العالمی از اردن شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه یافت.

نماینده ایران برای کسب نشان برنز ابتدا حریفی از اردن را شکست داد و سپس برابر اسراء خریسات به پیروزی رسید و عنوان سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مهشید صفری با پیروزی برابر حریفان خود به یک قدمی نشان طلا رسید، اما با شکست در مبارزه نهایی به نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

صفری در نخستین مبارزه خود برابر شاهد الشریف از اردن به برتری رسید و در ادامه نیز با شکست ریما السدیری از عربستان سعودی جواز حضور در مرحله ماقبل فینال را کسب کرد. ملی‌پوش جوان جودوی ایران با شکست در مبارزه فینال عنوان نایب‌قهرمانی وزن منهای ۶۳ کیلوگرم و نشان نقره جام آسیا را بر گردن آویخت.

رقابت‌های جودو جام آسیا پنجشنبه با رقابت جودوکا‌رهای سنگین وزن در اردن ادامه پیدا خواهد کرد و ملی پوشان کشورمان به مبارزه با حریفان خود خواهند پرداخت.