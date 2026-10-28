به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد جمشیدی امروز در حاشیه سی و پنجمین رزمایش سراسری طرح ملی مهتاب اظهار کرد: این طرح با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، شناسایی و ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق در دستور کار نیرو‌های عملیاتی قرار دارد.

وی افزود: در این رزمایش، ۴۱ تیم عملیاتی در بخش‌های مختلف از جمله جمع‌آوری برق‌های غیر مجاز، تست و بازرسی، نصب انشعاب و تعویض کنتور فعالیت کردند و مجموعه‌ای از اقدامات فنی و نظارتی برای بهبود وضعیت شبکه برق به انجام رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با تشریح نتایج این عملیات بیان کرد: با اجرای رزمایش، ۱۹۱ مورد برق غیر مجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و همچنین ۴۶۷ متر کابل مربوط به محل‌های دارای برق غیر مجاز جمع‌آوری و دو دستگاه استخراج ارز دیجیتال از مدار استفاده غیر مجاز خارج شد.

جمشیدی ادامه داد: در بخش توسعه و اصلاح تجهیزات شبکه، ۷۹ انشعاب جدید و ۶۴ انشعاب غیر دائم نصب شد. همچنین ۳۷ دستگاه شمارشگر و ۶۴ فیوز محدودکننده نصب و ۹۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد.

تست و بازرسی ۳۱ انشعاب کشاورزی و ۳۵ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی و جمع آوری ۸ مورد برق غیر مجاز مربوط به دست‌فروشان و خودرو‌های سیار نیز از دیگر اقدامات نظارتی در بخش‌های مختلف مصرف برق عنوان شد.