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باغداران رابری امسال در حالی محصول گردوی باغهای خود را برداشت کردند که از میزان تولید چندان راضی نیستند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،کرم خراط درخت گردو آفتی چوبخوار است که بخش مهمی از خسارت خود را در داخل شاخهها و تنه ایجاد میکند؛ به همین علت، کنترل آن به تشخیص دقیق و اقدام بهموقع نیاز دارد.
بررسی منظم درختان، هرس هدفمند شاخههای آلوده، مدیریت بقایای هرس، استفاده اصولی از تلههای فرمونی و مراقبت مناسب از درخت، اجزای اصلی برنامه کنترل هستند.
در صورت نیاز به حشرهکش، نوع محصول و زمان کاربرد باید بر اساس مجوز مصرف، مرحله رشد آفت و نظر کارشناس انتخاب شود.
هیچ روش واحدی برای تمام باغها پاسخگو نیست؛ مدیریت تلفیقی و پایش مستمر، راه منطقیتری برای کاهش خسارت کرم خراط و حفظ سلامت درختان گردو است.