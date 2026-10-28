به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،کرم خراط درخت گردو آفتی چوب‌خوار است که بخش مهمی از خسارت خود را در داخل شاخه‌ها و تنه ایجاد می‌کند؛ به همین علت، کنترل آن به تشخیص دقیق و اقدام به‌موقع نیاز دارد.

بررسی منظم درختان، هرس هدفمند شاخه‌های آلوده، مدیریت بقایای هرس، استفاده اصولی از تله‌های فرمونی و مراقبت مناسب از درخت، اجزای اصلی برنامه کنترل هستند.

در صورت نیاز به حشره‌کش، نوع محصول و زمان کاربرد باید بر اساس مجوز مصرف، مرحله رشد آفت و نظر کارشناس انتخاب شود.

هیچ روش واحدی برای تمام باغ‌ها پاسخ‌گو نیست؛ مدیریت تلفیقی و پایش مستمر، راه منطقی‌تری برای کاهش خسارت کرم خراط و حفظ سلامت درختان گردو است.