تصویر شهید دوساله آوینا برزگر که در شهرستان لامرد و در جنگ رمضان هدف ساچمه‌های سلاح کشتار جمعی آمریکا قرار گرفت، در جلسه هیئت دولت به رییس جمهور اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در جلسه هیئت دولت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تابلوی تصویر شهیده آوینا برزگر، کودک دو‌ساله‌ای را که در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در لامرد به شهادت رسید، به نمایندگی از مادر این شهیده به رئیس‌جمهور اهدا کرد

آقای پزشکیان در این جلسه با ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های معظم شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه خانواده‌های شهدای میناب و لامرد و مادر شهیده آوینا برزگر با محکوم کردن حملات به غیرنظامیان، این اقدامات را مغایر با اصول انسانی و موازین حقوق بشردوستانه توصیف کرد

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت ثبت و پیگیری ابعاد این حوادث در حافظه تاریخی و عرصه بین‌المللی تصریح کرد: یاد این شهدا هرگز از خاطر ملت ایران نخواهد رفت و ابعاد این جنایات در تاریخ باقی خواهد ماند

اوینا که عصر نهم اسفند پارسال در شهر لامرد و در حیاط خانه شان مشغول بازی بود، هدف ساچمه‌هایی قرار گرفت که از جدیدترین سلاح کشتار جمعی ارتش تروریستی آمریکا شلیک شد، ساچمه‌های که بدنه فولادی تریلر حمل سیمان را سوراخ کرده بود.

در این حمله وحشیانه امیر علی ۱۲ساله برادر شهید آوینا برزگر هم ازناحیه پا مجروح شد

در جنایت جنگی آمریکای جنایتکار در شهرلامرد در جنوب فارس، ۱۲۸ نفر مجروح شدند و ۲۱ نفر به شهادت رسیدند.