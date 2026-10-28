استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات مستقیم میان فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی استان با طرف‌های چینی، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و تعریف طرح‌های همکاری در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و فناوری را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محسن صادقی در نشست وبیناری با عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان، گفت: تداوم این ارتباطات مستلزم شناسایی طرف‌های همکاری، برقراری ارتباطات کارشناسی و مدیریتی و تعریف طرح های مشترک بر اساس ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و علمی زنجان افزود: برقراری ارتباط با استان‌های چین از جمله جیانگسو، گوانگ‌دونگ و شاندونگ، متناسب با مزیت‌های اقتصادی و فناوری هر منطقه، می‌تواند زمینه همکاری در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های پیشرفته، صنایع الکترونیک، کشاورزی و نساجی را فراهم کند. این ارتباطات می‌تواند در قالب خواهرخواندگی یا سایر سازوکار‌های همکاری بین‌استانی دنبال شود.

استاندار زنجان با اشاره به فعالیت یک‌هزار و ۴۵۰ واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی در استان، بخش خصوصی را محور اصلی توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست و گفت: ظرفیت‌های استان در قالب فهرستی مشخص در اختیار سفارت قرار می‌گیرد تا زمینه ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی زنجان با شرکای چینی فراهم شود.

صادقی همچنین با اشاره به جایگاه علمی استان و ظرفیت دانشگاه زنجان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، بر توسعه همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی در حوزه‌های صنایع غذایی و دارویی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وی مدیریت منابع آب، بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی، بازیافت پسماند‌های صنعتی و معدنی، صنایع پتروشیمی، نساجی و ماشین‌آلات معدنی را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد و افزود: در بخش کشاورزی نیز اصلاح نژاد، تولید واکسن و دارو، ریزمغذی‌ها، آبزی‌پروری و توسعه صنایع تبدیلی از ظرفیت‌های قابل پیگیری است. زنجان با وجود نداشتن مرز ساحلی، سالانه حدود ۲۲ هزار تن ماهی سردآبی، از جمله قزل‌آلا، تولید می‌کند.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، طولانی شدن فرایند صدور ویزا را یکی از موانع توسعه تعاملات دانست و خواستار پیگیری این موضوع برای تسریع ارتباطات تجاری میان دو کشور شد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: نزدیک به سه هزار مگاوات درخواست برای اجرای طرح‌های خورشیدی در زنجان وجود دارد و حدود یک‌هزار مگاوات از این ظرفیت در مرحله اجراست. همچنین ۷۰۰ مگاوات ظرفیت خالی در خطوط انتقال برق استان وجود دارد که می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باشد.

وی استفاده از ظرفیت چین برای تأمین قطعات و توسعه فناوری ساخت تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را از فرصت‌های همکاری دانست و افزود: یک نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی نیز با مشارکت طرف چینی در استان در حال ساخت است.

استاندار زنجان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های موجود چین در استان گفت: در حال حاضر ۱۴ طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۹۰ میلیون دلار از سوی طرف چینی در زنجان اجرا شده است که ظرفیت توسعه و گسترش دارد.

صادقی گفت: این نشست، زمینه‌ساز مرحله جدیدی از همکاری‌های استان زنجان و چین در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، علمی، پژوهشی و سلامت باشد و با پیگیری مستمر و ارتباط مستقیم میان طرف‌های همکاری، فرصت‌های شناسایی‌شده به طرح‌های اجرایی تبدیل شود.