یادواره شهدای عزت و اقتدار و امنیت ایران جان در راستای کنگره ملی شهدای گلستان امروز در حسینیه سیستانی‌های گرگان برگزار شد.

برگزاری یادواره شهدای عزت و اقتدار و امنیت ایران جان در گرگان

برگزاری یادواره شهدای عزت و اقتدار و امنیت ایران جان در گرگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیخا معاون امور استان‌های رسانه ملی در این مراسم به خودباوری مردم ایران اشاره کرد و گفت: این خودباوری را انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا به مردم هدیه کردند.

تجلیل از خانواده شهدا و رونمایی از جشنواره رسانه‌ای مردمداری، همبستگی اجتماعی و وحدت ایران از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

در این مراسم دانشجویان دانشگاه دریایی نوشهر هم از دکتر کیخا معاون امور استان‌های رسانه ملی قدر دانی کردند.