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یادواره شهدای عزت و اقتدار و امنیت ایران جان در راستای کنگره ملی شهدای گلستان امروز در حسینیه سیستانیهای گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیخا معاون امور استانهای رسانه ملی در این مراسم به خودباوری مردم ایران اشاره کرد و گفت: این خودباوری را انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا به مردم هدیه کردند.
تجلیل از خانواده شهدا و رونمایی از جشنواره رسانهای مردمداری، همبستگی اجتماعی و وحدت ایران از دیگر برنامههای این مراسم بود.
در این مراسم دانشجویان دانشگاه دریایی نوشهر هم از دکتر کیخا معاون امور استانهای رسانه ملی قدر دانی کردند.