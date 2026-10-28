تشکیل ۳۴۵ پرونده مرتبط با تخلفات و تعهدات ارزی، بار دیگر، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و ضرورت شناسایی تجار واقعی را مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، کارت بازرگانی به‌عنوان مجوز فعالیت در حوزه تجارت خارجی، قرار است در اختیار فعالان و تجار واقعی قرار گیرد، اما در سال‌های اخیر استفاده نادرست از این کارت‌ها، زمینه تشکیل پرونده‌های متعدد در حوزه تعهدات ارزی را فراهم کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان از تشکیل ۳۴۵ پرونده در ارتباط با تعهدات ارزی خبر داده ؛ پرونده‌هایی که ارزش آنها در مجموع به حدود ۷۵۰ میلیارد ریال می‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان، بخشی از این وضعیت را مرتبط با تغییرات مقررات ارزی از فروردین سال ۱۳۹۷ می‌داند؛ دوره‌ای که اجرای مقررات مربوط به تعهدات ارزی، خطر پذیری(ریسک) فعالیت در تجارت خارجی را برای بخشی از فعالان اقتصادی افزایش داد.

به گفته وی، افزایش ریسک و دشواری‌های ایجادشده در مسیر تجارت، موجب شد برخی تجار باسابقه از ادامه فعالیت عقب‌نشینی کنند و در این شرایط، زمینه برای ورود افراد دیگری به عرصه تجارت فراهم شود.

البته در کنار عوامل قانونی و اقتصادی، موضوع سودجویی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز یکی از ابعاد این ماجراست؛ مسئله‌ای که می‌تواند زمینه ایجاد تعهدات ارزی و در نهایت تشکیل پرونده‌های تخلف را فراهم کند.

بررسی این پرونده‌ها نشان می‌دهد مسئله کارت‌های بازرگانی فقط به صدور یک مجوز برای تجارت محدود نمی‌شود و در صورت استفاده از کارت توسط افراد غیرواقعی، مسئولیت تعهدات ارزی ایجادشده به مسئله‌ای پیچیده تبدیل خواهد شد.

در کرمان، اکنون صد‌ها پرونده مرتبط با تعهدات ارزی در حال بررسی است.