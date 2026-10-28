به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل سرکت آب و فاصلاب مازندران از اجرای طرح محرومیت زدایی بسیج سازندگی و سپاه کربلای مازندران با محوریت آبرسانی به مناطق محروم و روستایی خبر داد و گفت: در مرحله دوم این طرح ۴۰۰ روستا زیرپوشش شبکه آبرسانی خواهند رفت.

بهزاد برارزاده با بیان اینکه بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این مرحله در نظر گرفته شد افزود: طرح‌های محرومیت زدایی بخش آبرسانی، در مجموع ۱۳۰۰ روستای مازندران را زیرپوشش خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای مرحله نخست این طرح در ۱۲۸ روستا با اعتبار ۱۵۵ میلیارد تومان گفت: با توجه به دستاورد‌های مرحله نخست، در مرحله دوم طرح محرومیت زدایی شاهد جهش اجرای طرح در تعداد روستا‌ها و نیز اختصاص اعتبار ۸ برابری در مقایسه با مرحله نخست هستیم.

مدیرعامل سرکت آب و فاصلاب مازندران همچنین شبکه فرسوده آبرسانی در استان را بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: حدود ۳ هزار کیلومتر از این شبکه فرسوده در مناطق روستایی است.

برارزاده با تاکید بر ضرورت سهم بری بیشتر مازندران از اعبتبارات ملی بر اساس خدمات مهم و ملی شبکه آب و فاضلاب استان به کشور گفت: بخشی از اعتبارات اختصاص یافته، برای نوسازی و اصلاح شبکه استفاده خواهد شد.